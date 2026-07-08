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Lietuvos oro uostai atskleidė, kokia išeitinė išmokėta buvusiam vadovui S. Bartkui

2026 m. liepos 8 d. 08:20
Praėjusį penktadienį pareigas palikusiam Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovui Simonui Bartkui išmokėta daugiau nei 12,7 tūkst. eurų išeitinė išmoka. Atskaičius mokesčius ši suma sudarė virš 7,35 tūkst. eurų.
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Kaip numatyta Darbo kodekso 104 straipsnyje, jeigu vadovas atšaukiamas įstatymų numatyta tvarka ir jei atšaukimo nenulėmė jo kalti veiksmai, vadovui skiriama vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, naujienų agentūrai "Elta" nurodė oro uostai.
„Buvusiam LTOU generaliniam direktoriui pagal susitarimą su buvusia įmonės valdyba buvo išmokėta vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka“, – teigiama komentare.
Apie tai, kad abiejų šalių sutarimu palieka pareigas, S. Bartkus pranešė šį kovą.
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