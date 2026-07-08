Lietuvos oro uostai atskleidė, kokia išeitinė išmokėta buvusiam vadovui S. Bartkui

Kaip numatyta Darbo kodekso 104 straipsnyje, jeigu vadovas atšaukiamas įstatymų numatyta tvarka ir jei atšaukimo nenulėmė jo kalti veiksmai, vadovui skiriama vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, naujienų agentūrai "Elta" nurodė oro uostai.
„Buvusiam LTOU generaliniam direktoriui pagal susitarimą su buvusia įmonės valdyba buvo išmokėta vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka“, – teigiama komentare.
Apie tai, kad abiejų šalių sutarimu palieka pareigas, S. Bartkus pranešė šį kovą.
Susiję straipsniai
Po poros savaičių Susisiekimo ministerija taip pat pranešė apie sprendimą formuoti ir naują valdybą, kuri darbus turėtų pradėti rugpjūtį.
Laikinai LTOU vadovaus įmonės komercijos departamento direktorė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė, naująjį vadovą išrinks naujai suformuota valdyba – šį procesą kuruoja ministerija.