Gyventojams būtina žinoti: pakeitė tvarką, kaip bus skaičiuojamas atlygis antstoliams

Ministrų kabineto posėdyje pritarta nutarimo projektui, kuriame numatyta, kad antstolio vykdymo išlaidos tretiesiems asmenims už konkrečioje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas būtų išieškomos, atsižvelgiant į faktines išlaidas, susijusias su šių veiksmų atlikimu, o vykdomosios bylos administravimo išlaidų ir atlygio antstoliui dydžiai būtų apskaičiuojami vadovaujantis Vykdymo išlaidų dydžių nustatymo metodika.
Šioje metodikoje nustatyta, kad išlaidų dydžiai apskaičiuojami, įvertinus ekonominius skaičiavimus, antstolio funkcijas, jų pobūdį, patiriamas sąnaudas, būtinybę užtikrinti antstolio ekonominį nepriklausomumą, antstolio profesinės veiklos ir civilinės ir atsakomybės riziką, kryžminį subsidijavimą.
Vykdomųjų bylų administravimo išlaidoms apskaičiuoti bus naudojami Antstolių informacinės sistemos duomenys apie vykdomąsias bylas ir antstolių finansiniai duomenys apie kalendoriniais metais jų gautas pajamas, patirtas išlaidas ir antstolių kontorose dirbusių darbuotojų užimtų etatų skaičių.
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Šiuo nutarimo projektu nekeičiami antstolio vidutinių mėnesinių grynųjų pajamų apskaičiavimo principai, tačiau sumažinamas antstolio profesinės veiklos, atliekant funkcijas, rizikos kompensacijos dydis nuo 20 iki 16 proc. vidutinio mėnesinio teisėjo atlyginimo ir vidutinio mėnesinio valstybės valdomos įmonės vadovo darbo užmokesčio dydžio. Atsižvelgiant į Lietuvos antstolių rūmų pastabas, vykdymo išlaidų dydžių peržiūros slenkstis sumažinamas nuo 15 iki 10 proc., kartu papildant nuostatas, kad jei dydžiai nėra keičiami, peržiūrimas nustatytas antstolių skaičius.
Kaip nurodo Teisingumo ministerija, poreikis antstolio vykdymo išlaidų dydžių apskaičiavimo tvarkos pokyčiams kilo po Valstybės kontrolės pastabų.
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Valstybės kontrolė yra nustačiusi, kad šiuo metu įtvirtinti antstolio vykdymo išlaidų dydžių nustatymo kriterijai yra nepagrįsti ekonominiais skaičiavimais, nesukurtos teisinės prielaidos nustatyti pagrįstus antstolio vykdymo išlaidų dydžius.
Kontrolieriai rekomendavo Vyriausybės lygmeniu nustatyti antstolio vykdymo išlaidų dydžių apskaičiavimo tvarką.
Iki šiol antstolio vykdymo išlaidų dydžiai buvo nustatomi sprendimų vykdymo instrukcijoje, tačiau jų apskaičiavimo metodai nėra reglamentuoti. Vyriausybės strateginės analizės centro 2023 m. atliktame tyrime „Antstolio vykdymo išlaidų dydžių nustatymo kriterijų ir tvarkos analizė“ nustatyta, kad būtina patikslinti kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomi vykdymo išlaidų dydžiai.