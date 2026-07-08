Galutinį sprendimą dėl naujosios VšĮ „Kaunas IN“ paslaugų kainodaros dar turės priimti Kauno miesto savivaldybės taryba.
Kainos kiek mažesnės nei Palangoje
Sprendimo projektą komitete pristatė Kauno miesto savivaldybės Investicijų ir projektų skyriaus vedėja Aušrinė Kustienė. Ji paaiškino, kad keičiami VšĮ „Kaunas IN“ teikiamų paslaugų įkainiai – daliai paslaugų jie atnaujinami atsižvelgiant į rinkos sąlygas, o kartu nustatoma ir nauja planuojamo apžvalgos rato kainodara.
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Pagal sprendimo projektą vienkartinis bilietas suaugusiajam kainuotų 12 eurų. Vaikams nuo 4 iki 15 metų, studentams, senjorams ir asmenims su negalia bilieto kaina siektų 8 eurus.
Dviejų suaugusiųjų ir dviejų vaikų šeimos bilietas kainuotų 35 eurus, o šeimai su trimis vaikais būtų taikoma 39 eurų kaina.
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Numatyta ir VIP gondolos paslauga. Dviem asmenims ji kainuotų 50 eurų, į kainą būtų įskaičiuotas putojantis vynas arba kitas gėrimas. Gondoloje galėtų būti iki keturių žmonių, o už kiekvieną papildomą keleivį reikėtų primokėti po 25 eurus.
Projektas taip pat numato nuolaidas organizuotoms grupėms, metinius bilietų paketus juridiniams asmenims bei nemokamus bilietus vaikams iki trejų metų ir asmenį su negalia lydintiems žmonėms.
Komiteto narė Andrijana Filinaitė teiravosi, kaip buvo nustatyta būsimo apžvalgos rato kainodara ir kuo remiantis apskaičiuota 50 eurų kainuojanti VIP gondolos paslauga.
Į šį klausimą atsakęs VšĮ „Kaunas IN“ direktorius Tadas Stankevičius teigė, kad prieš rengiant kainodarą buvo analizuojami kituose miestuose veikiantys apžvalgos ratai.
„Prieš turbūt pusantro mėnesio prie mūsų organizacijos prisijungė konkrečiai šiam projektui dedikuota projektų vadovė. Kartu atlikome vidinį tyrimą, lygindami regione esančių apžvalgos ratų komercinius įkainius ir pasiūlymus. Ėmėme gerąsias praktikas, vertinome perkamosios galios indeksus ir parengėme mūsų miestui tinkamiausią kainodarą“, – sakė T. Stankevičius.
Pasak jo, Kauno apžvalgos ratą sudarys 32 gondolos – 31 standartinė ir viena VIP.
„VIP gondoloje bus aukštesnės klasės foteliai, joje bus numatyta išskirtinė pramoga su gėrimo taure. Tokia kaina taip pat paremta kitų miestų apžvalgos ratų praktika“, – aiškino jis.
Nors komiteto posėdyje nebuvo įvardyta, su kokiais konkrečiais apžvalgos ratais buvo lyginama rengiant kainodarą, viešai skelbiami Palangos apžvalgos rato įkainiai leidžia palyginti planuojamas kainas.
Palangoje suaugusiojo bilietas kainuoja 15 eurų, o Kaune siūloma nustatyti 12 eurų kainą. Vaikų bilietas Palangoje kainuoja 10 eurų, Kaune – 8 eurus.
Dviejų suaugusiųjų ir dviejų vaikų šeimos bilietas Palangoje kainuoja 45 eurus, o Kaune siūloma 35 eurų kaina. Penkių asmenų šeimos bilietas Palangoje kainuoja 50 eurų, Kaune – 39 eurus.
Skirtumas atsiranda ir VIP paslaugos modelyje. Palangoje keturiems asmenims skirta VIP gondola su putojančiu vynu kainuoja 100 eurų. Kaune siūloma nustatyti 50 eurų kainą dviem asmenims, tačiau už kiekvieną papildomą keleivį būtų mokama po 25 eurus. Tai reiškia, kad keturių žmonių kompanijai VIP gondolos kaina taip pat siektų 100 eurų, bet porai pasikelti kainuotų dvigubai pigiau nei Palangoje.
Apžvalgos rato vieta – vis dar slepiama
Diskusijoje ne kartą sugrįžta prie klausimo, kur Kaune planuojama įrengti apžvalgos ratą.
„Gal jau aiški yra apžvalgos rato vieta?“ – klausė A. Filinaitė.
Aušrinė Kustienė atsakė, kad savivaldybė šios informacijos kol kas neviešins.
„Kol kas dar nenorime skelbti“, – sakė ji.
T. Stankevičius pridūrė, kad apžvalgos ratas nebus stacionarus.
„Tai bus kilnojamas įrenginys. Jis negali turėti vienos vietos, jis gali stovėti ir čia, ir ten“, – teigė VšĮ „Kaunas IN“ vadovas.
Į tai A. Filinaitė sureagavo klausimu, ar tai reiškia, kad po kelerių metų įrenginys bus perkeliamas į kitą vietą.
Komiteto pirmininkas Simas Sirtautas atsakė trumpai: „Pažiūrėsim, kaip ten bus.“
Diskusiją sukėlė iki 700 proc. antkainiai
Komiteto narys Martynas Prievelis atkreipė dėmesį į sprendimo projekte numatytus maisto, gėrimų ir suvenyrų antkainius.
Projektas numato, kad prekėms, kurių savikaina neviršija 50 centų, galėtų būti taikomas iki 700 proc. antkainis. Brangesnėms prekėms būtų taikomi mažesni – 400, 200, 125 arba 70 proc. – antkainiai.
Tarybos narys pastebėjo, kad kitose „Kaunas IN“ veiklose taikomi gerokai mažesni antkainiai, todėl teiravosi, kuo grindžiami tokie skirtumai.
T. Stankevičius aiškino, kad prekyba prie apžvalgos rato bus kitokio pobūdžio nei dabar vykdoma Turizmo informacijos centre.
„Kartu su apžvalgos rato veiklos pradžia pradėsime prekiauti produktais, kurių iki šiol neturėjome. Taip pat tikimės papildomų pajamų iš suvenyrikos, kurios maržos dėl santykinai mažos vieno suvenyro vertės gali būti didesnės. Tai skiriasi nuo Turizmo informacijos centro veiklos, kur didžioji dalis prekių parduodama konsignacijos pagrindu“, – aiškino jis.
M. Prievelis taip pat teiravosi, ar planuojama apžvalgos rato vieta susijusi su būsimo Parodos gatvės tilto projektu.
„Kol kas tokių duomenų, kad būtų tiesioginės sąsajos su planuojamu Parodos tiltu, neturiu“, – atsakė A. Kustienė.
Po diskusijų Darnios plėtros ir investicijų komitetas pritarė sprendimo projektui. Už balsavo Donatas Bacevičius ir komiteto pirmininkas Simas Sirtautas, o A. Filinaitė ir M. Prievelis susilaikė.
Galutinį sprendimą dėl naujosios VšĮ „Kaunas IN“ paslaugų kainodaros dar turės priimti Kauno miesto savivaldybės taryba.
Pagal sutartį apžvalgos ratas turi atsirasti rudenį
Tai nėra pirmasis sprendimas, susijęs su šiuo projektu. VšĮ „Kaunas IN“ šių metų balandžio 14 d. pasirašė daugiau kaip 4,6 mln. eurų vertės sutartį su Nyderlandų bendrove „SkyView Creation B.V.“ dėl apžvalgos rato įsigijimo ir techninės priežiūros paslaugų.
Pagal sutartį Kaunui bus pagamintas 45 metrų aukščio pusiau perkeliamas apžvalgos ratas, turintis ne mažiau kaip 32 gondolas, iš kurių viena bus prabangi VIP gondola. Standartinėse gondolose tilps mažiausiai šeši keleiviai, VIP gondoloje – keturi.
Visose gondolose numatyta klimato kontrolės sistema, panoraminiai stiklai ir LED apšvietimas, o maksimalus įrenginio pralaidumas sieks ne mažiau kaip 1 250 keleivių per valandą.
Pagal sutartį tiekėjas apžvalgos ratą turi pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir sertifikuoti per šešis mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.
Nors anksčiau tarp galimų vietų viešai buvo minimos Nemuno sala, Vytauto parkas ir kitos miesto erdvės, komiteto posėdyje konkreti vieta ir šį kartą nebuvo įvardyta. Savivaldybės atstovai tik pakartojo, kad dėl pusiau perkeliamos konstrukcijos ateityje apžvalgos ratas galės būti perkeliamas ir į kitą Kauno vietą.