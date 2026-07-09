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„airBaltic“ – prastos žinios: pasisakė ir Latvijos premjeras (1)

2026 m. liepos 9 d. 12:29
Latvijos ministro pirmininko Andrio Kulbergo nuomone, Latvijos nacionalinė aviakompanija „airBaltic“ negali tęsti veiklos be papildomos finansinės paramos.
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Duodamas interviu naujienų agentūrai LETA ministras pirmininkas sakė, kad vyriausybė pirmiausia nori gauti bendrovės verslo planą ir tik jį įvertinusi priims sprendimą dėl tolesnių veiksmų. Anot A. Kulbergo, aviakompanijos plėtros planai iki šiol nebuvo pakankamai įvertinti, o bendrovė privalo įrodyti, kad gali tapti finansiškai tvari
A. Kulbergas mano, kad dabartiniai bendrovės „airBaltic“ plėtros tikslai – įskaitant planą eksploatuoti 100 orlaivių ir per metus aptarnauti 10 milijonų keleivių – yra pernelyg ambicingi. Jis abejoja, ar šie tikslai yra pakankamai pagrįsti ekonominiu požiūriu. Jis taip pat kritikavo valstybinių įmonių valdymo sistemą, teigdamas, kad vyriausybė ne visada sugeba užtikrinti deramą profesinę priežiūrą.
Tuo pačiu metu A. Kulbergas pabrėžė, kad „airBaltic“ yra Latvijai strategiškai svarbi įmonė, tačiau tai negali būti pagrindas teikti neribotą valstybės finansavimą. Jo teigimu, įmonė privalo įrodyti, kad sugeba tapti finansiškai gyvybinga.
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A. Kulbergas paprašė transporto ministro Rihardo Kozlovskio pateikti bendrovės verslo planą, kad vyriausybė galėtų įvertinti jo perspektyvumą ir nuspręsti dėl tolesnių veiksmų. Jis pažymėjo, kad verslo plano sulaukti tikisi dar šį mėnesį.
„Pažiūrėsime, bet nemanau, kad „airBaltic“ sugebės vykdyti skrydžius be papildomų lėšų“, – sakė A. Kulbergas.
airBalticoro linijosLatvija

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