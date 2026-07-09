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„Revolut Bank“ paskyrė Kubą Fastą vadovauti bankui Lietuvoje

2026 m. liepos 9 d. 08:21
Pasaulinė finansinių technologijų bendrovė „Revolut“ šiandien pranešė apie Kubos Fasto paskyrimą Lietuvoje įsikūrusio banko „Revolut Bank“ UAB administracijos vadovu. Naujasis vadovas paskirtas gavus Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko pritarimą, rašoma žiniasklaidai išplatintame pranešime.
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Prieš prisijungdamas prie „Revolut Bank“ vadovų komandos K. Fastas septynerius metus dirbo „JPMorgan Chase“, kur buvo atsakingas už tarptautinę mažmeninę bankininkystę ir ėjo skaitmeninio banko „Chase UK“ generalinio direktoriaus pareigas.
Prieš tai jis dirbo vadovaujančiose pareigose „mBank SA“ Lenkijoje, buvo konsultavimo įmonės „McKinsey & Company“ partneris. Jis yra įgijęs verslo administravimo magistro laipsnį (MBA) Harvardo verslo mokykloje.
K. Fastas bus atsakingas už „Revolut Bank“ veiklą Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Bankas šiuo metu pereina prie dviejų būstinių veiklos modelio Europoje, ir siekia banko licencijos Prancūzijoje, kur Vakarų Europos būstinė Paryžiuje kartu su būstine Vilniuje aptarnaus Europos klientus.
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Anksčiau penkerius metus bankui Lietuvoje vadovavęs Joe Heneghanas pereina į „Revolut Holdings Europe“ UAB generalinio direktoriaus pareigas. J. Heneghanas bus atsakingas už kontroliuojančiosios bendrovės veiklą, užtikrins sklandų strateginį ir reguliacinį suderinamumą visose Europos rinkose.
Revolutbankasvadovas

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