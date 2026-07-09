Atidarė 60 mln. eurų logistikos centrą – netoli Vilniaus sukurs 300 darbo vietų

Čia įsikūrė ne tik modernus logistikos centras, bet ir naujoji bendrovės Centrinė virtuvė. Pradėjus veiklą abiejuose padaliniuose dirbs apie 300 darbuotojų, o ateityje, augant veiklos apimtims, darbuotojų skaičių planuojama didinti.
„Šis logistikos centras mums reiškia kur kas daugiau nei beveik 42 tūkst. kvadratinių metrų ar 60 mln. eurų investiciją. Tai investicija į mūsų žmones, kuriems kuriame saugesnę ir modernesnę darbo aplinką, į mūsų pirkėjus, kuriems galėsime užtikrinti dar geresnį prekių prieinamumą, ir į „Rimi“ ateitį.
Naujasis centras suteikia mums tvirtą pagrindą tolesniam augimui, parduotuvių tinklo plėtrai ir investicijoms į tokias strategines sritis kaip Centrinė virtuvė, kuri, tikime, taps svarbiu mūsų konkurenciniu pranašumu“, – sako „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius Vaidas Lukoševičius.
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Naujas etapas po prisijungimo prie „Salling Group“
Logistikos centro atidarymas žymi svarbų etapą ir po „Rimi Baltic“ prisijungimo prie „Salling Group“. Tai viena reikšmingiausių grupės investicijų Baltijos šalyse, atspindinti ilgalaikį įsipareigojimą regionui ir siekį kurti modernią, efektyvią bei tvarią prekybos infrastruktūrą.
„Ši 60 mln. eurų investicija aiškiai parodo mūsų ilgalaikį įsipareigojimą Lietuvai, Baltijos šalims ir tolesnei „Rimi“ plėtrai. Baltijos regioną laikome svarbia „Salling Group“ verslo ir ateities augimo strategijos dalimi – tikime šia rinka, čia dirbančiais žmonėmis ir ilgalaikiu jos potencialu. Šis logistikos centras ne tik didina mūsų pajėgumus ir veiklos efektyvumą, bet ir kuria tvirtą pagrindą tolesniam augimui bei dar geresnei pirkėjų patirčiai ateityje“, – sako „Salling Group“ generalinis direktorius Anders Hagh.
Didesni pajėgumai ir pažangesnės technologijos
Naujasis centras iš esmės keičia bendrovės logistikos procesus. Jame įdiegta moderni automatizuota prekių surinkimo (angl. sorter) sistema, kuri automatiškai pristato prekes darbuotojams. Tai sumažina rankinio darbo apimtis, gerina darbo ergonomiką, didina darbuotojų saugą ir leidžia tiksliau bei greičiau surinkti užsakymus.
Logistikos pajėgumai taip pat ženkliai išaugo – paletinių vietų skaičius padidėjo nuo 4 400 iki 7 500, o pakrovimo rampų skaičius išaugo nuo 30 iki daugiau kaip 60. Tai leidžia vienu metu aptarnauti gerokai daugiau vilkikų ir užtikrinti spartesnį prekių judėjimą visoje tiekimo grandinėje.
Centrinėje virtuvėje įdiegta apie 70 naujų gamybos įrenginių bei SAP gamybos valdymo sistema, leidžianti efektyviau planuoti gamybą, valdyti žaliavų srautus ir užtikrinti produktų atsekamumą.
Dėmesys tvarumui ir energiniam efektyvumui
Logistikos centras kuriamas pagal aukščiausius tvarumo standartus ir siekia BREEAM Excellent sertifikato. Ant pastato stogo įrengta apie 1 MW galios saulės elektrinė, o visos pastato inžinerinės sistemos valdomos naudojant išmaniąją BMS platformą.
Papildomą energijos efektyvumą užtikrina šaldymo įrangos generuojamos šilumos panaudojimas pastato šildymui bei karšto vandens ruošimui. Šis sprendimas leidžia šildymo energijos poreikį sumažinti 50–80 proc., o bendras pastato energijos sąnaudas – 10–20 proc.
Projektą plėtojo „Darnu Group“
Naująjį logistikos centrą pagal užsakomųjų projektų modelį (angl. build to suit) vystė viena lyderiaujančių šalyje nekilnojamojo turto plėtros bendrovių „Darnu Group“. Beveik 42 tūkst. kv. m ploto kompleksas iškilo 13 hektarų teritorijoje šalia magistralės A1, Elektrėnuose, ir apima logistikos, centrinės virtuvės bei administracines erdves.
Vieno inovatyviausių tokio tipo pastatų regione statybos buvo baigtos anksčiau nei planuota – dar balandį, o iki šiol vyko jo perdavimo procedūros.
„Belieka pasidžiaugti sklandžia partneryste su projekto užsakovu. Smagu, kad ši plėtra kartu su reikšmingomis investicijomis generuos pridėtinę vertę ne tik verslo procesams, bet ir čia esančioms aplinkinėms bendruomenėms kuriant darbo vietas. Neabejoju, kad pažangiausios statybos atveriami privalumai jau netrukus pasijus praktiškai tiek eksploatuojant pastatą, tiek užtikrinant jame dirbančių žmonių komfortą“, – sako „Darnu Group“ generalinė direktorė Sigita Survilaitė.
Investicija, orientuota į ateitį
Naujasis logistikos centras taps pagrindiniu „Rimi Lietuva“ logistikos mazgu ir užtikrins efektyvesnį visų šalies parduotuvių aprūpinimą. Bendrovė tikisi, kad išaugę logistikos pajėgumai, modernūs technologiniai ir tvarumo sprendimai leis ne tik didinti veiklos efektyvumą, bet ir sudarys tvirtą pagrindą tolesnei „Rimi“ plėtrai Lietuvoje.