Atidarė atnaujintą prekybos tinklo „Iki“ parduotuvę – investavo pusę milijono eurų

Skelbiama, kad 260 kv. metrų prekybinio ploto parduotuvė buvo atnaujinta pagal naujausius įmonės standartus. Joje greitesniam apsipirkimui įrengtos 3 savitarnos kasos, atsiskaityti galima ir reguliarioje kasoje. Taip pat pirkėjams bus užtikrinamas iki 9 tūkst. prekių asortimentas.
„Atnaujindami parduotuvę Širvintose siekėme sukurti modernesnę ir patogesnę kasdienio apsipirkimo erdvę – su aiškesniu kokybiškų prekių išdėstymu, didesniu prekybiniu plotu ir gausiu šviežių produktų pasirinkimu. Tikime, kad šie pokyčiai kasdienį apsipirkimą Širvintų gyventojams padarys dar patogesnį ir malonesnį“, – pranešime teigia prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė Lina Muižienė.
Į atnaujintą parduotuvę tinklas investavo daugiau nei 0,52 mln. eurų. Tai yra 11 šiemet atnaujinta tinklo parduotuvė šalyje.
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Parduotuvė dirbs pirmadieniais–šeštadieniais nuo 8 iki 21 val., o sekmadieniais – nuo 9 iki 19 val.
Kaip skelbta, „Iki“ pernai skyrė 32,5 mln. eurų investicijų ir atnaujino 23 prekybos vietas bei atidarė 7 naujas parduotuves.