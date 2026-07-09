Atstato iki pamatų nugriautą Vilniaus prekybos centrą: parodė, kokie pokyčiai laukia pirkėjų?

Jungiasi rinkos lyderiai
Pasak prekybos centro „Mada“ direktorės Sigitos Stasiūnienės, daugiau nei trečdalis iš 22 100 kv. metrų nuomojamo ploto jau užimta – čia įsikurs tokie vardai kaip „IKI“, „Gym+“, „Vision Express“, „Camelia“, „Gintarinė vaistinė“, „Douglas“, „Eurokos“, „London Grill“, „Etno Dvaras“, „Biržų duona“, „Formosa“, „Vytinti Rūkyti“, ir kiti.
„Pasirašytos nuomos sutartys rodo didelį verslo pasitikėjimą atsinaujinančia „Mada“, tad ir toliau tęsiame aktyvias derybas tiek su stambiais ir žinomais prekių ženklais, tiek su kitais prekybos, paslaugų ir maitinimo sektorių verslais, – sako S. Stasiūnienė. – Matome, kad rinkos lyderiai vertina ne tik lokaciją, bet ir kryptį, kuria judame – mums svarbu suburti nuomininkus, kurie kartu kurtų subalansuotą kasdienybės centrą. Siekiame, kad vietos bendruomenė ir pro „Madą“ kasdien judantys žmonės čia rastų tai, kas jiems aktualu skirtingais dienos momentais – nuo kasdienių pirkinių ir paslaugų iki sporto, susitikimų ar laiko su šeima.“
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Didžiausias prekybininkas – „IKI“
Vienas svarbiausių kasdienės rutinos taškų daugeliui gyventojų bus daugiau nei 2600 kv. metrų ploto užimsianti „IKI“ parduotuvė, užtikrinsianti kasdienį ir patogų apsipirkimą rajono gyventojams.
„Maisto prekių parduotuvė – ta vieta, į kurią žmonės užsuka bene dažniausiai, todėl jos vaidmuo kaimynystės centre yra ypač svarbus. Tikime, kad atsinaujinanti „Mada“ taps svarbiu traukos tašku vietos bendruomenei, o mes grįšime į pirkėjų jau pamiltą lokaciją pasiūlydami ne tik gausų prekių pasirinkimą, bet ir dar patogesnę apsipirkimo patirtį.“, – teigia „IKI“ vykdomoji direktorė Lina Muižienė.
Dalyje antro ir trečio aukšto – modernus sporto klubas
Atsinaujinusiame prekybos centre įsikurs ir itin moderniai įrengtas sporto klubas „Gym+“, užimsiantis daugiau nei 2100 kv. metrų plotą per du aukštus. Naujasis klubas lankytojams pasiūlys dar platesnę sporto ir atsistatymo patirtį: čia veiks grupinių treniruočių erdvės, lauko treniruočių terasa, „Recovery+ zona“, mobilumo gerinimui skirtos „Reformer+“ treniruotės, pirtys, soliariumai, taip pat vyks didelio populiarumo sulaukusios „Hyrox“ treniruotės. „Gym+“ taip pat ruošia dar vieną naują treniruočių formatą, kurį kol kas palieka staigmena būsimiems lankytojams – kad iki klubo atidarymo būtų dar daugiau ko laukti.
„Mums svarbu būti ten, kur verda žmonių gyvenimas. Viršuliškės ir aplinkiniai rajonai turi didelę bendruomenę, kuriai norime pasiūlyti šiuolaikišką ir patogiai pasiekiamą sporto erdvę. Norime, kad naujasis klubas taptų vieta ne tik treniruotėms, bet ir kokybiškam atsistatymui, bendruomenės susitikimams ir ilgalaikių sveikos gyvensenos įpročių formavimui“, – sako „Gym+“ direktorius Mantas Badikonis.
Atsiras tai, ko šiandien trūksta – restoranų zona su lauko terasomis
Vienu ryškiausių atsinaujinančios „Mados“ pokyčių taps restoranų ir maitinimo erdvės. Planuojama, kad restoranų zonoje veiks apie 14 skirtingų maitinimo vietų, siūlančių įvairius formatus ir skonius. Jau pasirašytos sutartys su rinkos lyderiais „London Grill“ ir „Etno Dvaras“, taip pat – su „Shake Snack“, „Asiavieta“, „Formosa“ ir kitais.
„Restoranų zoną matome kaip svarbią būsimosios „Mados“ dalį. Vietos bendruomenei tai bus erdvė susitikti ir pabūti kartu, aplinkinių biurų darbuotojams – patogi vieta pietums ar kavos pertraukai, o pro prekybos centrą kasdien judantiems žmonėms – galimybė sustoti pakeliui, susitikti su draugais ar pasiimti maisto išsinešti. Lauko terasos suteiks galimybę laiką leisti ne tik prekybos centro viduje, bet ir mėgautis gyvesne, atviresne aplinka, kurios šioje miesto dalyje šiandien nėra daug. Norime, kad čia būtų patogu užsukti bet kuriuo dienos metu“, – sako S. Stasiūnienė.
Prie prekybos centro nuomininkų portfelio formavimo prisidedančios NT konsultacijų ir turto valdymo bendrovės „Newsec“ Turto valdymo paslaugų vadovė Baltijos šalyse Rida Kalvaitienė sako, kad šiandien prekybos centro sėkmę lemia ne pavieniai garsūs prekių ženklai, o tai, kaip jie papildo vieni kitus ir kuria kasdieniams poreikiams pritaikytą aplinką.
„Šiuolaikiniame prekybos centre svarbiausia ne kuo greičiau užpildyti visas komercines erdves, o suformuoti subalansuotą nuomininkų struktūrą, kuri kurtų vertę tiek lankytojams, tiek patiems nuomininkams. Kai vienoje vietoje darniai veikia maisto prekyba, sporto klubas, restoranai, sveikatos, grožio ir kitos kasdienės paslaugos, prekybos centras tampa ne vieta pavieniam apsipirkimui, o natūralia kasdienio gyvenimo dalimi. Būtent tokia ilgalaikė komercinė logika šiandien lemia sėkmingų kaimynystės prekybos centrų vystymą“, – sako R. Kalvaitienė.
Rekonstrukcijai tęsiantis, prekybos centro komanda toliau formuoja būsimų nuomininkų portfelį. Atsinaujinusiame prekybos centre lankytojai ras vaistines „Camelia“ ir „Gintarinė vaistinė“, itin didelę „Vision Express“ optiką, „Douglas“ „Eurokos“, „Fashion Zone“ ir daug kitų žinomų prekių ženklų. Jau pasirašytos sutartys žymi svarbų projekto etapą, tačiau iki prekybos centro atidarymo bus pristatyta ir daugiau prie projekto prisijungsiančių verslų.
„Kiekvieną naują partnerį vertiname kaip svarbią bendros dėlionės dalį. Norime, kad „Madoje“ veiksiantys skirtingi prekių ženklai natūraliai papildytų vieni kitus ir kartu kurtų patogią, subalansuotą aplinką“, – teigia S. Stasiūnienė.