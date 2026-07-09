EK pradėjo kelias pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą

EK nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras išsiųsdama oficialų pranešimą dėl netinkamo Geriamojo vandens direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę.
Nurodoma, kad pažeidimai apima taisykles dėl jūrų laivų, kurie gėlina vandenį, veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, taip pat punktus, kuriuose turi būti tikrinama atitiktis direktyvos reikalavimams.
Be to, teigiama, kad Lietuva netinkamai reglamentavo geriamojo vandens ėmimo vietoms naudojamų vandens baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, taip pat minimalius higienos reikalavimus, nustatytus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu.
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Teisės aktuose taip pat tinkamai neapibrėžti būtini taisomieji veiksmai ir geriamojo vandens naudojimo apribojimai, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai, visuomenės galimybė susipažinti su informacija, taip pat informacija apie įgyvendinimo stebėseną ir stebėsenos metodus.
Todėl EK išsiuntė Lietuvai oficialius pranešimus. Jie taip pat išsiųsti Latvijai, Vengrijai ir Slovakijai.
Taip pat EK pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą ir dar 10 valstybių narių dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos paslaugų apribojimų.
Nurodoma, kad oficialūs pranešimai Lietuvai, Bulgarijai, Čekijai, Ispanijai, Kroatijai, Kiprui, Latvijai, Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai ir Slovakijai išsiųsti dėl ribojamųjų privalomų leidimų išdavimo ar sertifikavimo sistemų nustatymo energetikos įrenginių įrengimo ir statybos paslaugoms. Pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Prancūziją dėl panašių priežasčių jau vykdoma.
EK teigimu, pradėtomis procedūromis siekiama šalinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrangos įrengimo kliūtis, atsirandančias dėl leidimų išdavimo ir panašių reikalavimų. Dėl šių reikalavimų atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrangos montuotojams ir energijos vartojimo efektyvumo įrenginių tiekėjams sunku dirbti visoje ES.
Taip pat EK nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras išsiųsdama oficialius pranešimus Lietuvai, Kiprui, Lenkijai ir Slovėnijai dėl to, kad jos tinkamai neperkėlė į nacionalinę teisę kai kurių Direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų, be kita ko, susijusių su sankcijomis ir pinigų plovimo nusikaltimais. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas ES valstybių narių policijos ir teisminis bendradarbiavimas ir užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje ES.
Šalys narės turi per du mėnesius pateikti atsakymą ir pašalinti EK nurodytus trūkumus. Jei priimtini atsakymai nebus pateikti, EK gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.