Skelbiama, kad bilietų kainos prasideda nuo 19,99 Eur, o juos jau galima įsigyti oficialioje „Wizz Air“ interneto svetainėje bei mobiliojoje programėlėje „WIZZ“.
Skrydžiai maršrutu Vilnius–Berlynas bus vykdomi tris kartus per savaitę – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais.
Berlynas – dinamiška Vokietijos sostinė, garsėjanti turtinga istorija, pasaulinio lygio kultūros objektais ir gyvybinga miesto atmosfera.
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Nuo Brandenburgo vartų ir Muziejų salos iki įvairių miesto rajonų, gastronominių patirčių ir aktyvaus naktinio gyvenimo: miestas siūlo daugybę galimybių tiek savaitgalio išvykai, tiek verslo kelionei ar ilgesnėms atostogoms.
„Didžiuojamės galėdami ir toliau plėsti kelionių galimybes keleiviams iš Lietuvos, pristatydami naują tiesioginį maršrutą į Berlyną.
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Ši kryptis atspindi mūsų įsipareigojimą stiprinti susisiekimą iš Vilniaus ir keleiviams pasiūlyti dar daugiau patogių bei įperkamų kelionių po Europą. Tikime, kad Berlynas taps populiariu pasirinkimu tiek keliaujantiems verslo reikalais, tiek laisvalaikiui ar lankyti artimųjų ir draugų“, – sako „Wizz Air“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Salvatore Gabriele Imperiale.
„Džiaugiamės mūsų ilgamečio aviacijos partnerio „Wizz Air“ sprendimu gerinti susisiekimą su Berlynu. Triskart per savaitę vyksiantys skrydžiai ne tik suteiks papildomo patogumo skrendantiems atostogų, aplankyti artimųjų ar verslo reikalais, bet ir paskatins daugiau Vokietijos sostinės gyventojų aplankyti Lietuvą“, – teigia Lietuvos oro uostų skrydžių vystymo skyriaus vadovė Rūta Sinkevičiūtė.
Nuo pirmojo skrydžio maršrutu Kaunas–Varšuva 2005 metais „Wizz Air“ į Lietuvą ir iš jos jau pervežė daugiau nei 14 mln. keleivių ir tapo viena didžiausių pigių skrydžių bendrovių šalyje.
Šiuo metu oro linijos iš Lietuvos siūlo 26 maršrutus į 19 šalių. Siekdama mažinti poveikį aplinkai, „Wizz Air“ eksploatuoja vieną jauniausių ir degalų naudojimo požiūriu efektyviausių orlaivių parkų aviacijos sektoriuje, taip stiprindama atsakingos oro linijų bendrovės poziciją.
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