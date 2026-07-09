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Ketvirtadienį degalinėse – nauji skaičiai: šie degalai vėl brango

2026 m. liepos 9 d. 11:59
Vidutinės benzino ir dyzelino kainos ketvirtadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo 0,9 proc. ir 0,1 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos (SND) pabrango 0,3 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,67 euro iki 1,84 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,79 euro ir buvo 0,1 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,79 euro).
Pigiausias dyzelinas ketvirtadienį buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Lazdijuose, kur kainavo 1,67 euro, o brangiausias – „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje. Pastarojoje litras dyzelino kainavo 1,84 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,57 euro iki 1,85 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,71 euro ir buvo 0,9 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,73 euro).
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Mažiausia benzino kaina ketvirtadienį fiksuota „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 1,57 euro, o didžiausia – „VIRŠI Lietuva“ degalinėje Marijampolės savivaldybėje, kur siekė 1,85 euro.
Tuo metu dujų kainos degalinėse svyravo nuo 0,62 euro iki 0,95 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,3 proc. didesnė nei trečiadienį (0,76 euro).
Mažiausia SND kaina, siekusi 0,62 euro, užfiksuota „Skulas“ degalinėje Kaune, o didžiausia – 0,95 euro – „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
Didmeninė benzino kaina liepos 8 dieną Lietuvoje siekė 1,56 euro, o litras dyzelino kainavo 1,65 euro.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį sudarė 78,02 JAV dolerio už barelį.
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