Lietuvoje – dar vienas vienaragis: „Oxylabs“ pasiekė įspūdingą rezultatą

Pasaulinėje rinkoje pirmaujanti bendrovė šią investiciją panaudos savo konkurencinio pranašumo didinimui ir spartesniam naujos kartos produktų kūrimui.
„Tai yra svarbus įvertinimas ne tik mūsų komandai, bet ir Lietuvos bei visos Europos technologijų ekosistemai. Didžiuojamės, kad sukūrėme globalų technologijų verslą, kurio sprendimais pasitiki žinomiausios įmonės visame pasaulyje.
Šiandien, sparčiai augant dirbtinio intelekto sprendimų poreikiui, patikima prieiga prie duomenų tampa kritiškai svarbia verslo infrastruktūros dalimi. Būtent šioje srityje esame sukaupę dešimties metų patirtį, atsakingai vystomus produktus ir stiprią poziciją tarptautinėje rinkoje. „Warburg Pincus“ investicija leis mums dar greičiau augti, stiprinti produktų vystymą ir toliau įgyvendinti ilgalaikę strategiją“, – dalinasi „Oxylabs“ generalinis direktorius Vytautas Savickas.
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„Tesonet“ įkūrėjai Tomas Okmanas ir Eimantas Sabaliauskas pažymi, jog šis pasiekimas tik įrodo, ką gali sukurti ir užauginti Lietuvos bendruomenė: „Praėjus ketveriems metams po pirmosios išorinės investicijos, istorija kartojasi. Tai – vienaragis numeris du, bet tikrai ne paskutinis.“
„Oxylabs“ įsitvirtino kaip viena iš interneto duomenų infrastruktūros lyderių dėl pažangios technologijos ir plataus tinklo. Džiaugiamės galėdami palaikyti šią komandą jai toliau plečiant paslaugų pasiūlą ir padedant aukščiausio lygio klientams pasiekti bei panaudoti duomenimis grįstas įžvalgas“, – teigia „Warburg Pincus“ vadovė Allison Ross.
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Dešimtmetį trukęs kelias į vienaragio statusą
„Tesonet“ ekosistemai priklausanti „Oxylabs“ įmonių grupė, kurios anualizuotos metinės pajamos siekia daugiau nei 350 mln. JAV dolerių, nuo 2015-ųjų kuria technologinius sprendimus, leidžiančius privatiems verslams ir vyriausybinėms institucijoms rinkti viešai prieinamus duomenis ne tik dideliu mastu, bet ir laikantis aukščiausio lygio atitikties, saugumo ir etikos standartų.
„Oxylabs“ teikia paslaugas verslams, veikiantiems tokiose srityse kaip DI modelių ir agentų vystymas, el. komercija, kibernetinis saugumas ar finansų rinkų analitika. Per pastaruosius metus didelę dalį bendrovės augimo lėmė sprendimų teikimas pasaulinėms DI įmonėms.
Per pastarąjį dešimtmetį įmonių grupė sėkmingai užaugino duomenų rinkimo ekosistemą, aptarnaujančią 350 tūkst. techninių komandų, tarp kurių – ir „Fortune Global 500“ milžinės. Šiuo metu „Oxylabs“ grupei priklauso 160 patentų, iš kurių 50 buvo užregistruota pernai.
Bendrovė ne tik kuria produktus, bet ir plečiasi per strateginius įsigijimus – 2022 m. nusipirko Silicio slėnio bendrovę „Webshare Software Company“, o pernai įmonių grupę papildė Prancūzijoje įkurta „ScrapingBee“.