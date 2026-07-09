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Neilgai trukus – naujos taisyklės skrendant Europoje: keleiviams patiks

2026 m. liepos 9 d. 11:29
Europos Parlamentui (EP) pritarus naujam Bendrijos oro keleivių teisių reglamentui, nuo 2027 metų įsigalios reikšmingi pokyčiai keliautojams. Naujos taisyklės numato didesnę keleivių apsaugą, aiškesnę kompensacijų tvarką ir riboja oro vežėjų galimybes taikyti papildomus mokesčius, pranešė Susisiekimo ministerija.
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Pagal naująjį reglamentą, kompensacijų už atšauktus ar bent 3 valandoms vėluojančius skrydžius dydžiai nesikeis. Keleiviai ir toliau galės reikalauti 250 eurų kompensacijos už skrydžius, kurių atstumas mažesnis nei 1,5 tūkst. km, 400 eurų – už 1,5–3,5 tūkst. km skrydžius ir 600 eurų – už skrydžius, kurių atstumas didesnis nei 3,5 tūkst. km.
Supaprastinama ir kompensacijų gavimo tvarka – oro bendrovės pačios turės informuoti keleivius apie jų teises ir kompensacijos reikalavimo tvarką per 96 valandas nuo skrydžio sutrikimo.
Reglamentas taip pat numato, kad šeimos nebeturės mokėti papildomai už galimybę sėdėti kartu – vaikai iki 14 metų galės sėdėti šalia tėvų nemokamai. Be to, įvedami minimalūs nemokamo rankinio bagažo matmenys – ne mažesnis kaip 40 X 30 X 15cm, kurie bus taikomi visoms oro linijoms.
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Naujos taisyklės taip pat draudžia neatvykimo politiką, kai keleiviams taikomi papildomi mokesčiai už galimybę pasinaudoti grįžtamuoju skrydžiu, jei jie nepasinaudojo pirmąja kelionės dalimi. Didesnė apsauga numatoma ir riboto judumo keleiviams bei jų judumo įrangai.
Laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad toks politinis susitarimas yra nuoseklaus darbo rezultatas.
„Mes buvome tarp tų, kurie visada aiškiai pasisakė, kad kompensacijos negali mažėti, o oro kelionių taisyklėse reikalavome daugiau aiškumo. Didelis pasiekimas yra ir tai, kad norint kompensacijos bus galima kreiptis tiesiai į oro linijas, nebereikės tarpininkų“, – pranešime cituojamas laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Naujosios taisyklės visose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigalios 2027 m.
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