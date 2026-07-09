Paskelbtas 400 mln. eurų vertės konkursas Ignalinos AE reaktorių šerdims išmontuoti

Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad Lietuva pirmoji pasaulyje įgyvendins RBMK-1500 tipo branduolinių reaktorių išmontavimą.
„Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimas – precedento neturintis projektas, kurio iki šiol nėra įgyvendinusi nė viena pasaulio valstybė. Lietuva pirmoji imsis RBMK-1500 tipo reaktorių išmontavimo, todėl mūsų sukaupta patirtis ir pasirinkti technologiniai sprendimai taps svarbia žinių baze kitoms šalims, ateityje susiduriančioms su panašiais iššūkiais“, – pranešime cituojamas Ž. Vaičiūnas.
Nurodoma, kad pirkimas apima visą projekto įgyvendinimo ciklą – reaktorių šerdžių išmontavimo projektavimą, licencijavimą, išmontavimui reikalingos įrangos tiekimą, abiejų reaktorių šerdžių išmontavimą bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymą.
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„Šis konkursas – tai kvietimas tarptautinei branduolinės energetikos bendruomenei prisidėti prie projekto, kurio iki šiol niekas nėra įgyvendinęs. Tikimės sulaukti didelę patirtį sukaupusių tarptautinių įmonių susidomėjimo ir kartu įgyvendinti vieną sudėtingiausių branduolinių reaktorių išmontavimo projektų pasaulyje“, – teigė „Altra“ vadovas Linas Baužys.
Konkursas vykdomas dviem etapais per Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko elektroninę pirkimų platformą ECEPP. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti 2027 metais, o patį projektą įgyvendinti per maždaug 16 metų.
Planuojama, kad nuo sutarties įsigaliojimo, projekto įgyvendinimas truks apie 16 metų.
Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis per Ignalinos tarptautinį eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą, kurį administruoja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).
Ignalinos atominė elektrinė (IAE)Reaktoriusišmontavimas
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