Paskirtasis premjeras apie mokesčių didinimą: „Gavosi taip, kaip gavosi“

„Tikrai nekirba (mintis didinti mokesčių – ELTA). Aš manau, kad su mokesčiais 2024–2028 m. mandato valdžia jau padarė, ką reikėjo padaryti. Aišku, ten irgi viskas įdomiai gavosi, bet gavosi taip, kaip gavosi. Tiesa, prie tos temos grįžti aš jau nenorėčiau“, – interviu portalui „15min“ ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
Tiesa, jis neatmeta, jog jo pozicija dėl mokestinių pakeitimų gali keistis, jei keistųsi ir platesnis valstybės gyvenimo kontekstas.
„Aš nesakau ne, kad tikrai negrįšime (prie tų klausimų – ELTA), nes mes nežinome, kaip gyvensime kitais metais ir nežinome, kas vyks“, – teigė būsimasis premjeras.
Ekonomistė Vyriausybės programoje mato daug klausimų: išlaidos finansuojamos skolos dėka
„Anksčiau gi negalėjome prognozuoti nei geopolitinių konfliktų, nei koronaviruso ir turėjome adaptuotis bei reaguoti. Bet kol kas tikrai jokių mokestinių klausimų, kurie rezonuotų su didesnėmis biudžeto įplaukomis, nenorėčiau inicijuoti ar kažkaip iš Vyriausybės išnešti politikams svarstyti“, – pakartojo socialdemokratų lyderis.
Kaip skelbta anksčiau, paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys taip pat teigė, jog šiuo metu nėra svarstomi jokie nauji mokestiniai pakeitimai.
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Anot jo, dabar yra analizuojami pernai priimtos mokesčių reformos rezultatai, o pagrindinė priemonė didinti valstybės biudžetą ateityje – ekonomikos augimo skatinimas.
ELTA primena, jog pernai priimta mokesčių reforma įsigaliojo nuo šių metų – pakeistas gyventojų pajamų ir nekilnojamojo turto mokesčiai, pakeltas pelno mokestis ir įvesti keli nauji mokesčiai – vadinamasis „cukraus mokestis“ bei apmokestintas papildomas sveikatos draudimas.