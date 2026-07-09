Registruotas nedarbas Lietuvoje mažėjo – šiose savivaldybėse bedarbių skaičius mažiausias

Anot jos, labiausiai dirbančiųjų birželį daugėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, apdirbamosios gamybos bei transporto ir saugojimo sektoriuose.
„Birželio darbo rinkos rodikliai rodo sezoninį aktyvumą – daugiau žmonių sugrįžo į darbo rinką, o darbdaviai išlaikė intensyvią darbuotojų paiešką. Mažėjantis registruotas nedarbas daugumoje savivaldybių ir stabilus darbo pasiūlymų skaičius leidžia vertinti situaciją, kaip išliekančią palankią darbo ieškantiems žmonėms“, – pranešime cituojama Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.
Užimtumo tarnybos duomenimis, registruotas nedarbas pastarąjį mėnesį sumažėjo 0,3 procentinio punkto ir liepos 1 d. siekė 7,7 proc.
Susiję straipsniai
Iš 60 savivaldybių 51-oje nedarbas mažėjo, keturiose didėjo, o penkiose išliko nepakitęs. Mažiausias nedarbas registruotas Neringos, Birštono, Kretingos r., Joniškio r. ir Šilalės savivaldybėse, o didžiausias – Kalvarijos, Zarasų r., Ignalinos r., Anykščių r. bei Visagino.
Taip pat per birželį 4,3 tūkst. darbdavių paskelbė 15,6 tūkst. laisvų darbo vietų. Daugiausia darbo skelbimų pateikė gamybos sektorius – 800 darbdavių paskelbė 3,2 tūkst. laisvų vietų.
Aktyviai darbuotojų ieškojo ir administracinės bei aptarnavimo veiklos (2,5 tūkst.), didmeninės ir mažmeninės prekybos (2,2 tūkst.), statybos (1,6 tūkst.) bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (1 tūkst.) sektoriai.
Darbuotojų paiešką birželį intensyvino ir švietimo sektorius, kuris rengiasi naujiems mokslo metams – beveik 400 mokymo įstaigų paskelbė 900 laisvų vietų – beveik trečdaliu daugiau nei gegužę. Daugiausiai buvo ieškoma mokytojo padėjėjų (60), matematikos (53), lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų (42).