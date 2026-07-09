Šiukšlių karai: Elektrėnai grasina neįsileisti atliekų iš sostinės – vėl užsiminė apie ekstremalią situaciją

„Trečiadienį 18:44 val. iš VAATC direktoriaus gavau informaciją, kad Vilniaus miesto ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas priėmė sprendimą dėl nerūšiuotų buitinių atliekų gabenimo į regiono sąvartyną“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį paskelbė G. Ratkevičius.
„Pažymiu, kad Vilniaus miesto savivaldybės institucijų sprendimai negali būti taikomi Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovų kompetencija yra teritorinė – kiekviena savivaldybė sprendimus priima tik savo ribose“, – pabrėžė jis.
Dėl šios priežasties G. Ratkevičius ketvirtadienį žada šaukti Elektrėnų savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdį.
Brangiai kainuojančių klaidų ūkyje galima išvengti: kodėl ūkininkai renkasi lauko dienas?
Anot mero, posėdyje bus svarstomas naujos ekstremaliosios situacijos paskelbimas Elektrėnų savivaldybėje, draudimas vežti į regiono sąvartyną nerūšiuotas buitines atliekas bei siūlymai situacijai spręsti – atliekų deginimo apimčių didinimas ar kiti galimi sprendimai.
„Apie priimtus sprendimus informuosime papildomai“, – pridūrė meras.
Susiję straipsniai
Vilniaus savivaldybė tikina, kad sprendimas laikinas
Vilniaus miesto savivaldybė teigia, kad susidariusi situacija susijusi ne tik su sostine, bet ir su viso Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema, kurią sudaro Vilniaus rajono ir miesto, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų bei Ukmergės rajonų savivaldybės.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė nurodo, kad dėl sutrikusios „Energesman“ bendrovės eksploatuojamos mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos veiklos, mišrių komunalinių atliekų priėmimas iš visų aštuonių VAATC regiono savivaldybių yra apsunkintas, todėl atliekas laikinai tenka vežti į Kazokiškių sąvartyną.
Pasak jos, toks sprendimas taikomas tik laikinai ir vadovaujantis atsakingų institucijų rekomendacijomis, kol bus stabilizuotas atliekų priėmimas rūšiavimo gamykloje.
Anot E. Bernotavičienės, padėtis Gariūnuose veikiančioje atliekų rūšiavimo gamykloje pastarosiomis dienomis dar pablogėjo – operatorius pradėjo nebepriimti iš regiono savivaldybių surinktų mišrių komunalinių atliekų.
„Tampa akivaizdu, kad gamyklos operatorius „Energesman“ nesuvaldo situacijos, todėl būtini savalaikiai sprendimai, kad būtų užtikrintas atliekų surinkimas ir išvežimas gyventojams“, – Eltai atsiųstame komentare teigė E. Bernotavičienė.
Ji pridūrė, kad penktadienį tikimasi sulaukti atsakingų institucijų, į kurias kreipėsi savivaldybė – Aplinkos apsaugos departamento (AAD) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) – pirminių išvadų ir apsispręsti dėl tolesnių veiksmų.
Jau galioja ekstremalioji situacija dėl taršos
Kaip skelbė ELTA, kovo 24 d. Elektrėnų rajono meras G. Ratkevičius dėl taršos Kazokiškių sąvartyne savivaldybėje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Ji tebegalioja, nes, kaip skelbė AAD, VAATC neįvykdė įpareigojimo nutraukti jau kurį laiką vykstančią viršnormatyvinę sieros vandenilio taršą Kazokiškių sąvartyne.
Dėl to departamentas ketina kreiptis į antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo.
Kovo pabaigoje Elektrėnų savivaldybės meras taip pat pranešė, kad priimtas sprendimas sąvartyne uždengti 14 tūkst. tonų pusiau degių atliekų, kurios atkeliavo likviduojant gaisro atliekų tvarkymo gamykloje „Energesman“ pasekmes.
Laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Kastytis Žuromskas tada teigė, jog kol kas sąvartyno iškėlimo variantas nėra svarstomas. Anot jo, dabar tikslas yra nustatyti taršos šaltinį ir jį pašalinti.
Birželio viduryje VAATC Eltai nurodė, jog tęsia ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemones. Bendrovė teigė, jog apie 70 proc. rytinio sąvartyno šlaito jau padengta specialiu kvapus neutralizuojančiu biologiniu sluoksniu, kuris, įmonės vertinimu, gali sumažinti kvapus sukeliančių dujų patekimą į aplinką 70–90 proc.
VAATC tikino, kad rytinio šlaito dengimo darbus planuojama užbaigti iki birželio 30 d., dujų surinkimo sistemos plėtrą – iki liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimą – iki lapkričio.
Kazokiškių sąvartynasElektrėnaiVilnius
Rodyti daugiau žymių