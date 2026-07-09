Skelbia „GetJet Airlines“ finansinius rezultatus: pasakė, kas lėmė augimą

Įmonės grynasis pelnas siekė 9,4 mln. eurų, o pajamos sudarė 165 mln. eurų, kai prieš metus siekė 164 mln. eurų.
„2025-ieji buvo stabilūs metai. Išlaikėme stiprius finansinius rezultatus ir kartu tęsėme investicijas į ilgalaikį augimą. Didėjantį veiklos efektyvumą lėmė augantis techninis savarankiškumas – praėjusiais metais visą mūsų orlaivių techninę priežiūrą užtikrinome grupės viduje“, – pranešime cituojama „GetJet Airlines“ generalinė direktorė Inga Duglas.
Ji taip pat pabrėžė, kad stabilius bendrovės rezultatus lėmė ir disciplinuoto augimo strategija.
Susiję straipsniai
„Augome tiek, kiek leido mūsų veiklos rezultatai, vengėme perteklinio įsiskolinimo ir nuosekliai didinome veiklos efektyvumą. Būtent tai leido sėkmingai atlaikyti pastarojo meto rinkos svyravimus ir išlikti finansiškai atspariems“, – tvirtino „GetJet Airlines“ vadovė.
„GetJet Airlines“ yra Lietuvos oro linijų bendrovė, nuo 2016 metų teikianti užsakomųjų skrydžių bei orlaivių su įgula nuomos paslaugas visame pasaulyje.
Bendrovė vykdo skrydžius į daugiau nei 170 oro uostų ir daugiau nei 50 šalių.
Nuo 2022 m. įmonė priklauso „GetJet Group“, kurios kontrolinį paketą valdo įkūrėjas Aleksandras Čeliadinas.