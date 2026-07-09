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Skelbia „GetJet Airlines“ finansinius rezultatus: pasakė, kas lėmė augimą

2026 m. liepos 9 d. 11:54
Lietuvos orlaivių nuomos ir užsakomųjų skrydžių bendrovės „GetJet Airlines“ EBITDA pernai augo beveik penktadaliu – nuo 10,9 mln. ir 13 mln. eurų.
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Įmonės grynasis pelnas siekė 9,4 mln. eurų, o pajamos sudarė 165 mln. eurų, kai prieš metus siekė 164 mln. eurų.
„2025-ieji buvo stabilūs metai. Išlaikėme stiprius finansinius rezultatus ir kartu tęsėme investicijas į ilgalaikį augimą. Didėjantį veiklos efektyvumą lėmė augantis techninis savarankiškumas – praėjusiais metais visą mūsų orlaivių techninę priežiūrą užtikrinome grupės viduje“, – pranešime cituojama „GetJet Airlines“ generalinė direktorė Inga Duglas.
Ji taip pat pabrėžė, kad stabilius bendrovės rezultatus lėmė ir disciplinuoto augimo strategija.
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„Augome tiek, kiek leido mūsų veiklos rezultatai, vengėme perteklinio įsiskolinimo ir nuosekliai didinome veiklos efektyvumą. Būtent tai leido sėkmingai atlaikyti pastarojo meto rinkos svyravimus ir išlikti finansiškai atspariems“, – tvirtino „GetJet Airlines“ vadovė.
„GetJet Airlines“ yra Lietuvos oro linijų bendrovė, nuo 2016 metų teikianti užsakomųjų skrydžių bei orlaivių su įgula nuomos paslaugas visame pasaulyje.
Bendrovė vykdo skrydžius į daugiau nei 170 oro uostų ir daugiau nei 50 šalių.
Nuo 2022 m. įmonė priklauso „GetJet Group“, kurios kontrolinį paketą valdo įkūrėjas Aleksandras Čeliadinas.
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