Tai, kas dedasi NT rinkoje nustebino ekspertus – tokio lietuvių aktyvumo nesitikėjo

„Galima buvo tikėtis, kad šių metų pradžioje padidėjusios geopolitinės įtampos ir dėl to ūgtelėjusios pasaulinės žaliavų kainos atsilieps iš šalies nekilnojamojo turto rinkai, tačiau pirmojo pusmečio NT sandorių rezultatai kol kas to neindikuoja – rinka yra stabili ir ryškių ženklų, kad artimiausioje ateityje situacija keisis, kol kas nematyti“, – sako Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Per pirmąjį šių metų pusmetį visoje Lietuvoje iš viso įregistruota 67,7 tūkst. pirkimo-pardavimo sandoriais perleistų NT objektų – 7,7 proc. daugiau nei 2025 metų sausį-birželį, kai buvo įregistruota 62,9 tūkst. NT objektų pardavimų. Vien tik per birželio mėnesį įregistruota beveik 12 tūkst. NT sandorių – 14,9 proc. daugiau nei praėjusių metų birželį (10,4 tūkst.), bet 8 proc. mažiau nei šių metų gegužę (13 tūkst.).
Šiemet visoje šalyje įregistruota 18,2 tūkst. butų pardavimų – 2,6 proc. daugiau nei 2025 sausį-birželį, kai buvo įregistruota 17,7 tūkst. butų sandorių. Vien tik per birželį įregistruota 3,1 tūkst. butų sandorių, arba 11,5 proc. daugiau nei pernai birželį, bet 7,3 proc. mažiau nei šių metų balandį.
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Vilniuje šiemet įregistruota 6,6 tūkst. butų pardavimų, arba 3,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, Kaune – 2,4 tūkst. (2,9 proc. mažiau), Klaipėdoje – 1,6 tūkst. (4,5 proc. daugiau).
Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruota ir 6,3 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 7,2 proc. daugiau nei 2025 metų sausį-birželį, kai buvo įregistruota 5,9 tūkst. namų pardavimų.
Vien tik birželio mėnesį įregistruota 1,2 tūkst. gyvenamųjų namų sandorių, arba 12,4 proc. daugiau nei praeitų metų birželį, bet 0,9 proc. mažiau nei šių metų gegužę.
Šiais metais visoje šalyje taip pat įregistruota 31,3 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 6,7 proc. daugiau nei analogišku laikotarpiu pernai, kai buvo įregistruota 29,3 tūkst. žemės sklypų sandorių.
Vien tik birželio mėnesį įregistruota 5,5 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 13,6 proc. daugiau nei praeitų metų birželį, bet 8,8 proc. mažiau nei šių metų gegužę.