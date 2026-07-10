„Wolt Services LT“ atleidžia dalį darbuotojų

Tarnybos duomenimis, apie numatomą atleidimą įspėti 26 iš 31 įmonės darbuotojo.
Daugiausia darbo neteks nuotolinio klientų informavimo tarnautojai – jų planuojama atleisti 19.
Darbuotojus įmonė ketina atleisti nuo liepos 31 d. iki rugsėjo 30 d. Atleidimai vykdomi Darbo kodekse numatytu darbdavio iniciatyvos be darbuotojo kaltės pagrindu – jų atliekamos funkcijos tapo perteklinėmis.
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Anot „Rekvizitų“, bendrovės „Wolt Services LT“ pardavimo pajamos pernai siekė daugiau nei 7,3 mln. eurų, tačiau įmonė nedirbo pelningai – fiksuotas 77 tūkst. eurų nuostolis.
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