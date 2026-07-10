Aiškinasi, ar į Lietuvos rinką pateko pavojingos prekės – jose rasta medžiagos, galinčios sukelti vėžinius susirgimus

Jungtinės Karalystės produktų saugos institucijos paskelbė pranešimą dėl „Squeezy Dumplings“ žaislo, kuris įvertintas kaip keliantis rimtą cheminę riziką sveikatai. Nurodoma, kad žaislo išoriniame sluoksnyje nustatyta 20 mg/kg benzeno koncentracija. Taip pat pažymėta, kad ant gaminio ar jo pakuotės nėra partijos numerio ar kitų aiškių produkto identifikavimo duomenų, o gaminiui reikalingi ženklinimo ir žymėjimo patobulinimai. Produktas Jungtinėje Karalystėje buvo atšauktas iš galutinių naudotojų.
Benzenas yra pavojinga cheminė medžiaga. Įkvėpus benzeno gali būti dirginamos akys, nosis ir gerklė, o tiesioginis ar didesnis poveikis gali sukelti odos bei virškinamojo trakto dirginimą, taip pat skysčių kaupimąsi plaučiuose. Benzenas taip pat priskiriamas žmogui kancerogeninėms medžiagoms ir gali sukelti vėžinius susirgimus.
Pagal REACH reglamento reikalavimus, benzenas negali būti naudojamas žaisluose arba jų dalyse, jeigu laisvojo benzeno koncentracija viršija nustatytas normas. Užsienio institucijų nurodyta 20 mg/kg koncentracija šią ribą viršija keturis kartus.
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VVTAT atkreipia dėmesį, kad benzenas neturėtų būti naudojamas vaikų žaisluose kaip funkcinė sudedamoji medžiaga. Jo nustatymas tokiuose gaminiuose gali rodyti nepageidaujamą cheminę liekaną ar priemaišą, susijusią su gamybos procesu, naudotomis žaliavomis, tirpikliais, dažais, klijais, paviršiaus dangomis ar nepakankama kokybės kontrole.
„Squishy“ tipo žaislai vaikams gali būti ypač patrauklūs dėl minkštos tekstūros, ryškių spalvų, kolekcionavimo elemento ir socialiniuose tinkluose plintančių tendencijų. Vis dėlto, tokie gaminiai turi atitikti žaislams taikomus saugos, cheminės sudėties, ženklinimo ir atsekamumo reikalavimus.
Šiuo metu vertinama, ar minėti arba į juos panašūs gaminiai galėjo būti tiekiami Lietuvos rinkai. VVTAT taip pat yra gavusi vartotojų pranešimų apie Lietuvos rinkoje galimai pastebėtus tokius ar panašius žaislus, todėl siekiama nustatyti šių gaminių tapatybę, jų tiekimo aplinkybes ir galimus tolesnius rinkos priežiūros veiksmus.
Rekomendacijos vartotojams:
- žaislus pirkite tik iš patikimų pardavėjų; patikrinkite, ar ant gaminio ar jo pakuotės yra CE ženklas;
- atkreipkite dėmesį, ar nurodytas gamintojas, importuotojas, atsakingas asmuo, partijos numeris ar kiti gaminį identifikuojantys duomenys;
- venkite neaiškios kilmės, stiprų cheminį kvapą skleidžiančių ar nekokybiškai paženklintų žaislų;
- neleiskite vaikams kišti tokių žaislų į burną, jų kandžioti ar naudoti pažeistų;
- pastebėjus įtartiną gaminį Lietuvos rinkoje, apie tai praneškite VVTAT.
Pardavėjai ir platintojai raginami peržiūrėti turimas „squishy“ tipo žaislų atsargas, patikrinti gaminių tiekimo dokumentus, ženklinimą, atitikties informaciją ir įsitikinti, kad rinkai tiekiami tik saugūs, atsekami bei teisės aktų reikalavimus atitinkantys žaislai.