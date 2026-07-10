Įmonės direktorius Elmontas Pocevičius naujienų portalui Lrytas teigė, kad šiuo metu bendrovė laukia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) sprendimo ir kol kas nesiima veiksmų savo iniciatyva, nes yra įsitikinusi, kad produktas atitinka reikalavimus.
Pranešimas RASFF sistemoje užregistruotas 2026 m. liepos 8 d. po VMVT atliktos kontrolės. Nurodoma, kad gamintojas – UAB „Acorus Calamus“.
Kaip nurodoma, nesaugiu pripažintas produktas – linų sėmenų žolelių arbata, kurioje nustatytas leistiną normą viršijantis vandenilio cianido rūgšties kiekis.
Kol kas viešai neskelbiama, kokios konkrečios šio produkto partijos paveiktos ir kokių veiksmų dėl šio produkto imtasi – nėra aišku, ar jis pasiekė Lietuvos vartotojus.
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VMVT naujienų portalui Lrytas nurodė, kad laboratorinių tyrimų metu nustatytas vandenilio cianido rūgšties kiekis – 221,2 ± 33,2 mg/kg (ppm). Pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, didžiausia leistina šios medžiagos koncentracija 150 mg/kg (ppm), todėl nustatytas kiekis viršija leistiną normą.
„Šiuo metu nustatyta, kad paveikta produkto partija buvo išplatinta Airijoje. Tyrimas dar vyksta“, – pažymėjo VMVT.
Galėjo būti neteisingai įvertinta?
Įmonės direktorius Elmontas Pocevičius naujienų portalui Lrytas teigė, kad šiuo metu bendrovė laukia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) sprendimo ir kol kas nesiima veiksmų savo iniciatyva, nes yra įsitikinusi, kad produktas atitinka reikalavimus.
Anot jo, pranešimas apie galimai padidėjusį medžiagos kiekį bendrovę pasiekė ne iš Lietuvos, o iš Airijos. Ten atlikus tyrimus produkte buvo nustatyta 220 mg/kg natūraliai linų sėklose esančios medžiagos – vandenilio cianido rūgšties.
„Svarbu pabrėžti, kad tai nėra jokia pridėtinė cheminė medžiaga – tai natūrali medžiaga, kuri visada aptinkama linų sėklose. Europos Sąjungoje taikomos dvi normos: 250 mg/kg neapdorotoms linų sėkloms ir 150 mg/kg galutiniam vartotojui skirtam produktui“, – aiškino jis.
Įmonės direktoriaus teigimu, jų gaminys buvo skirtas ne vartoti žalias linų sėklas, o ruošti kaip arbatą.
„Ant pakuotės aiškiai nurodyta, kad linų sėklas reikia užpilti verdančiu vandeniu, palaikyti 20 minučių ir tik tada vartoti. Kadangi ši medžiaga yra tirpi vandenyje, produktą paruošus pagal instrukciją jos kiekis tampa mažesnis nei 150 mg/kg ir atitinka reikalavimus“, – sakė jis.
Pašnekovas pabrėžė, kad Airijos institucijos tyrė ne paruoštą gėrimą, o neapdorotas linų sėklas.
„Airiai ištyrė neparuoštus, žalius linus ir nustatė 220 mg/kg. Toks kiekis taip pat atitinka reikalavimus, nes neapdorotiems linams taikoma 250 mg/kg norma. Jeigu produktas vertinamas kaip galutiniam vartotojui skirtas gaminys, jis turėtų būti tiriamas taip, kaip nurodyta instrukcijoje ant pakuotės“, – teigė jis.
Pasak E. Pocevičiaus, visi dokumentai jau perduoti VMVT, o bendrovė laukia institucijos išvados.
„Jeigu objektyviai vertintume situaciją, produktas nėra žalingas ir normų mes neviršijome. Airiai jį interpretavo savaip, todėl dabar laukiame, kaip situaciją įvertins Lietuvos veterinarijos tarnyba“, – kalbėjo jis.
Direktorius taip pat pridūrė, kad yra beveik tikras, jog tokiu atveju dauguma Lietuvoje parduodamų linų sėklų taip pat viršytų šią normą. „Viskas priklauso nuo to, kaip produktas yra įvardijamas“, – sakė E. Pocevičius.
Paklaustas, ar ši arbata pasiekė Lietuvos vartotojus, pašnekovas paaiškino, kad didžioji produkcijos dalis buvo eksportuota.
„Kadangi pakuotės buvo anglų kalba, beveik visas šios arbatos kiekis iškeliavo į Angliją ir Airiją. Didžiausias kiekis buvo ten. Tačiau žaliavos mes dar turime“, – sakė jis.
Jis taip pat pabrėžė, kad bendrovė jau sustabdė prekybą ir laukia tolesnių nurodymų.
„Dokumentus pateikėme, prekybą sustabdėme ir laukiame, ar reikės atšaukti produktą iš Anglijos ir Airijos rinkų, ar bus pripažinta, kad produktas atitinka reikalavimus. Mes aiškiai nurodėme, kad tai yra arbata, o ne produktas, skirtas linų sėklas vartoti žalias“, – sakė jis.
Kalbėdamas apie galimą produktų atšaukimą, įmonės atstovas tikino, kad bendrovė laikysis VMVT sprendimo, tačiau šiuo metu nemato pagrindo produktą atšaukti savo iniciatyva.
„Mes visada vadovaujamės principu, kad geriau produktą atšaukti, negu turėti kokių nors nesusipratimų. Tačiau šiuo atveju tikrai manome, kad į rinką pateikėme kokybišką produktą. Atlikome papildomus pesticidų, mikrobiologinius ir kitus tyrimus – visi rezultatai buvo geri. Dėl šios priežasties savo iniciatyva kol kas jo neatšaukiame“, – teigė jis.
Tačiau, anot pašnekovo, jeigu VMVT priims sprendimą produktą atšaukti, bendrovė jį vykdys.
„Jeigu bus priimtas sprendimas produktą atšaukti, žinoma, vykdysime Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus. Tikiuosi, kad šiandien dar sulauksime jų atsakymo. Kiek žinau, pagal europinius reikalavimus sprendimas tokiais atvejais turėtų būti priimamas per 24 valandas“, – sakė direktorius.
ArbataValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)cianidas
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