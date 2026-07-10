JTI Baltics: atlygio skaidrumas prasideda ne nuo direktyvų, o nuo kasdienių sprendimų

„Apie lygybę galima kalbėti daug, tačiau ji tampa reali tik tada, kai atsispindi konkrečiuose sprendimuose ir skaičiuose. Atlygis yra viena aiškiausių sričių, parodančių, ar organizacija iš tiesų laikosi lygybės principų. Jei nepavyksta užtikrinti vienodo atlygio už tą patį darbą, visi kiti pažadai tampa tik gražiais žodžiais“, – sako JTI Baltics žmonių ir kultūros vadovė Kristina Petrulienė.
JTI Baltics daugybę metų nuosekliai laikosi lygaus atlygio politikos, kurie buvo įvertinti ir tarptautiniu mastu. Pernai įmonė pelnė Pasaulinį Lygybės standartą (Global Equality Standart (GES)), kurį po išsamaus audito suteikė tarptautinė audito įmonė „Ernst&Young“. Šis standartas vertina, ar organizacijos viduje realiai laikomasi lygybės – įskaitant atlygį, atrankas bei darbuotojų ugdymą. JTI Baltic kol kas yra vienintelė įmonė Lietuvoje, turinti tokį įvertinimą.
„Tokie standartai neleidžia pasislėpti už formalių taisyklių. Jie parodo, kaip organizacija veikia iš tikrųjų – ar sprendimai yra pagrįsti, nuoseklūs ir teisingi darbuotojų atžvilgiu“, – sako K. Petrulienė.
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Darbuotojams algos keliamos reguliariai
Siekdama užtikrinti nuoseklumą, JTI Baltics reguliariai analizuoja atlygio duomenis ir taiko aiškius atlygio rėžius skirtingoms pareigybėms. Atlyginimo dydis grindžiami pareigybės verte, kompetencijomis ir atsakomybėmis. Organizacija kasmet peržiūri ir kelia darbuotojų atlygius, atsižvelgdama į individualius rezultatus, pareigybės vertę rinkoje bei atsakomybių pokyčius.
Įmonėje galioja aiškus ir visiems vienodas naudų paketas – geriausios klasės sveikatos draudimas, taip pat mokamas papildomas priedas asmeninei gerovei – tai reiškia, kad darbuotojas šiuos pinigus gali panaudoti nuo vaiko priežiūros iki sveikatinimosi paslaugų. Įmonė kas mėnesį perveda fiksuotą sumą ir į trečią pakopos pensiją.
Taip pat kasmet darbuotojams suteikiamas finansinis priedas žaliajam mobilumui skatinti, už šiuos pinigus gali įsigyti dviratį, įsirengti elektromobilio pakrovimo stotelę ar nusipirkti viešojo transporto bilietus. Be to, kasdien darbuotojai gauna piniginius kuponus, kuriuos gali išleisti kam tik nori – ar sumokėti už pietus, ar įsigyti elektronikos. Kiekvienam darbuotojui taip pat suteikiama laisva ir darbdavio apmokama diena per gimtadienį bei savanorystei.
Lygybė neapsiriboja atlygiu
Lygybė organizacijoje neapsiriboja vien atlygio klausimu. Ne mažiau svarbu tai, kaip priimami sprendimai dėl karjeros galimybių. JTI Baltics moterys šiuo metu užima 62,5 proc. vadovaujančių pozicijų. Lyčių balansas vadovybėje padeda užtikrinti platesnį požiūrį priimant sprendimus, tačiau vien reprezentacijos nepakanka.
„Žmonės labai aiškiai mato, ar organizacijoje vienodi principai galioja visiems. Todėl svarbu ne tik tai, kas priima sprendimus, bet ir kaip jie priimami kasdienėje veikloje“, – teigia ji.
Ji priduria, kad prie šios kultūros stiprinimo prisideda ir pačių darbuotojų iniciatyvos – organizacijoje veikiančios savanoriškos grupės padeda identifikuoti aktualias temas bei kelti klausimus, kurie vėliau atsispindi konkrečiuose sprendimuose.
Pasak K. Petrulienės, didėjant skaidrumo lūkesčiams, lygybė organizacijose šiandien tampa ne tik vertybiniu, bet ir strateginiu klausimu.
„Žmonės vertina ne tik atlyginimą, bet ir tai, ar organizacija yra teisinga. Skaidrūs sprendimai ir vienodos galimybės stiprina pasitikėjimą, padeda pritraukti talentus ir ilgainiui tampa organizacijos konkurenciniu pranašumu“, – sako ji.
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