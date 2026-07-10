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Kelis dešimtmečius besitęsusi įmonės istorija baigta – atleis visus darbuotojus

2026 m. liepos 10 d. 13:37
Bankrutuoja daugiau nei 30 metų veikusi siuvimo įmonė „Nevėžis“, praneša Užimtumo tarnyba.
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Liepos 2 d. nemokumo administratorė UŽT pranešė apie numatomą visų 38 darbuotojų atleidimą.
Darbo neteks 16 siuvėjų, 8 lygintojai, 4 drabužių ir kitų gaminių sukirpėjai, taip pat 3 gamybos darbų meistrai, portalą Lrytas informavo UŽT atstovė Milda Jankauskienė.
Atleidimo priežastis – LR darbo kodekso 62 str. 2 d. – darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju, LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo 62 str. 1 d. (darbo santykių reguliavimas).
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Numatoma atleisti LR darbo kodekso 62 str. 2 d. nurodytomis sąlygomis nuo šių metų liepos 29 d.
Portalui Lrytas įmonės vadovė Rima Bieliauskienė trumpai užsiminė, kad bankrotą lėmė sunkumai tekstilės sektoriuje.
„Mažos kainos, niekas neberuošia darbuotojų. Vyresnioji karta paseno, jaunimas nebeateina – ką galima nuveikti?“ – retoriškai klausė R. Bieliauskienė.
Remiantis portalo rekvizitai.lt skelbiama informacija, Panevėžyje esanti įmonė įkurta beveik prieš 33 metus.
2025 m. įmonės pardavimo pajamos siekė 651 569 Eur, patirtas 42 859 Eur nuostolis.
 
Bankrotassiuvimo įmonėdarbuotojai
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