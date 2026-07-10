Liepos pabaigoje veiks nauja 11,5 mln. eurų vertės „Rapsoila“ gamybos linija

Anot portamo, šiuo metu vykdomi technologinių sistemų diegimo, bandymų ir paleidimo darbai, o komercinė naujosios gamybos pradžia numatoma liepos pabaigoje.
Pasak „Rapsoilos“ vadovo Ovidijaus Macijauskio, projektu siekiama ne tik padidinti gamybos apimtį, bet ir modernizuoti gamybą.
Antros kartos biodyzelinu vadinamas kuras, gaminamas iš augalinių atliekų, tokių kaip šiaudai, mediena, panaudoto maistinio aliejaus ir panašiai, pirmos kartos biodyzelinas yra gaminamas tiesiogiai iš maistinių kultūrų, tokių kaip rapsai, saulėgrąžos, sojos, palmių aliejus.
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Naujojoje „Rapsoilos“ gamybos linijoje bus diegiamos aliejaus apdorojimo technologijos ir modernizuojami antrinių produktų perdirbimo procesai.
Planuojama, kad naujoji gamybos linija per metus perdirbs apie 65 tūkst. tonų įvairių aliejų ir kitų tinkamų žaliavų, dalis jų bus atliekos ir antrinės žaliavos, įskaitant panaudotą kepimo aliejų bei kitas tinkamas maisto ir pramonines atliekas.
Maždaug 30 proc. projekto vertės, arba 3,45 mln. eurų, sudaro ES parama, kuri skirta antros kartos gamybos technologijoms diegti.
Įmonė prognozuoja, kad, didėjant aplinkosauginiams reikalavimams ir poreikiui mažinti transporto emisijas, tokių degalų vaidmuo Lietuvos rinkoje nuosekliai augs.