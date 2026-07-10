VerslasRinkos pulsas

Paluckų šeimoje – dar vienos įmonės bankrotas

2026 m. liepos 10 d. 09:44
Lrytas.lt
Ekspremjero Gintauto Palucko brolio Dano Palucko valdoma Palangos statybų bendrovė „Auksitas“ pripažinta bankrutuojančia – jai iškelta bankroto byla, skelbia naujienų agentūra BNS.
Daugiau nuotraukų (1)
Liepos 7 d. Klaipėdos apygardos teismas patenkino bendrovės vadovo D. Palucko prašymą.
Konstatuota, kad įmonės finansiniai įsipareigojimai ir mokėtinos sumos viršija jos turimą turtą, ji nepajėgia vykdyti turtinių prievolių ir yra nemoki, todėl jai turi būti keliama bankroto byla.
Nutartyje nurodoma, kad kovo pabaigoje „Auksito“ turto vertė siekė 254,3 tūkst. eurų, o įsipareigojimai 42 kreditoriams sudarė 302,6 tūkst. eurų. Bendrovė taip pat buvo skolinga 2,9 tūkst. eurų „Sodrai“ ir 552 eurus Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
Susiję straipsniai
Buvusio premjero įmonės turtas – areštuotas, teisme – bankroto byla

Buvusio premjero įmonės turtas – areštuotas, teisme – bankroto byla (2)

Milijonines investicijas planavusiai bendrovei – rimtos problemos: akcininkai priėmė sprendimą dėl bankroto

Milijonines investicijas planavusiai bendrovei – rimtos problemos: akcininkai priėmė sprendimą dėl bankroto (3)

Po ilgai trukusių dramatiškų slėpynių – netikėta išpažintis teismo salėje: „Kas jau padaryta, tas padaryta“

Po ilgai trukusių dramatiškų slėpynių – netikėta išpažintis teismo salėje: „Kas jau padaryta, tas padaryta“ (1)

Tuo pačiu metu 21 įmonės skolininkas bendrovei buvo skolingas 111,2 tūkst. eurų.
Apie tai, kad bendrovė susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais ir pradėjo nemokumo proceso inicijavimą, portale Lrytas skelbta balandį.
Primename, dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, susijusio su bendrove „Garnis“ ir galimu sukčiavimu, praėjusių metų rugpjūčio 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino prokuratūros prašymą ir leido nusikalstamomis veikomis įtariamą D. Palucką suimti mėnesio laikotarpiui.
Kiek mažiau nei prieš mėnesį Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą ir G. Palucko dalinai valdomai bendrovei „Garnis“.
Gintautas PaluckasbrolisBankrotas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.