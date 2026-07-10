Paluckų šeimoje – dar vienos įmonės bankrotas

Liepos 7 d. Klaipėdos apygardos teismas patenkino bendrovės vadovo D. Palucko prašymą.
Konstatuota, kad įmonės finansiniai įsipareigojimai ir mokėtinos sumos viršija jos turimą turtą, ji nepajėgia vykdyti turtinių prievolių ir yra nemoki, todėl jai turi būti keliama bankroto byla.
Nutartyje nurodoma, kad kovo pabaigoje „Auksito“ turto vertė siekė 254,3 tūkst. eurų, o įsipareigojimai 42 kreditoriams sudarė 302,6 tūkst. eurų. Bendrovė taip pat buvo skolinga 2,9 tūkst. eurų „Sodrai“ ir 552 eurus Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
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Tuo pačiu metu 21 įmonės skolininkas bendrovei buvo skolingas 111,2 tūkst. eurų.
Apie tai, kad bendrovė susidūrė su rimtais finansiniais sunkumais ir pradėjo nemokumo proceso inicijavimą, portale Lrytas skelbta balandį.
Primename, dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, susijusio su bendrove „Garnis“ ir galimu sukčiavimu, praėjusių metų rugpjūčio 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino prokuratūros prašymą ir leido nusikalstamomis veikomis įtariamą D. Palucką suimti mėnesio laikotarpiui.
Kiek mažiau nei prieš mėnesį Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą ir G. Palucko dalinai valdomai bendrovei „Garnis“.
Gintautas PaluckasbrolisBankrotas
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