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Panika „Ryanair“ skrydžio metu: išdužus lėktuvo langui, teko gelbėti keleivį

2026 m. liepos 10 d. 13:16
Penktadienį oro linijų „Ryanair“ skrydžio iš Graikijos Salonikų miesto į Memingeną Vokietijoje metu kilo panika: išdužus vienam langui lėktuvas netrukus po pakilimo buvo priverstas grįžti į oro uostą, iš kurio buvo išvykęs.
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Vienas keleivis naujienų agentūrai „dpa“ pasakojo, kad skrydžio metu pasigirdo garsus pokštelėjimas, po kurio išdužo vieno lango stiklas. Artimiausiai sėdėjęs keleivis buvo sužeistas, o kitas liudininkas Graikijos transliuotojui „ERT“ pasakojo, kad „pro išdužusį langą kyšojo jo galva ir pečiai“.
Pranešama, kad kiti keleiviai sugebėjo nelaimėlį įtraukti atgal į lėktuvo saloną. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip salone nusileido deguonies kaukės, o liudininkai pasakojo, kad panikos apimti keleiviai ėmė šaukti.
Lakūnas skrydžio į Memingeną Pietų Vokietijoje nebetęsė ir grįžo į Salonikų oro uostą. Teigiama, kad po šio incidento kelionė atgal truko apie 20 minučių.
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Kaip pranešė Graikijos transliuotojas ERT, sužeistąjį keleivį iš Serbijos greitosios pagalbos tarnybos Salonikuose išvežė į ligoninę.
Nei „Ryanair“, nei atitinkamos institucijos jokio oficialaus pareiškimo dėl šio incidento nepaskelbė. Kaip pranešė ERT, pradėtas šio įvykio tyrimas.
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