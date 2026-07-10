Pramonės gamybos kainos per metus išaugo 9,6 proc., be naftos produktų – 3,7 proc.

Skaičiuojama, kad Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 11,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 7,2 proc.
Agentūros duomenimis, Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 8,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,9 proc. Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos tuo metu per metus padidėjo 10 proc., ne euro zonos rinkoje – 7 proc.
Per mėnesį – šių metų birželį, palyginti su geguže – pramonės gamybos kainos sumažėjo 2,4 proc., o neįskaitant rafinuotų naftos produktų – padidėjo 0,8 proc. Teigiama, jog bendram kainų pokyčiui didžiausios įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų sumažėjimas (13 proc.) bei chemikalų ir chemijos produktų kainų padidėjimas (1,1 proc.).
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Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 1,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų padidėjo 1,1 proc.
Pasak agentūros, daugiausia – 4,7 proc. – brango medienos ir kamštienos gaminiai, išskyrus baldus. Labiausiai – 17,8 proc. – pigo žalia nafta ir gamtinės dujos. Maisto produktai pigo 0,6 proc., iš jų ledai – 8,4 proc., kiti vaisių ir daržovių perdirbimo ir konservavimo produktai – 7,2 proc., paruošti pašarai ūkio gyvuliams – 6,2 proc., tačiau brango kiti, niekur nepriskirti, maisto produktai – 10,4 proc., perdirbta ir konservuota paukštiena – 6,1 proc., pagardai – 4,7 proc.
Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį tuo metu sumažėjo 2,9 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų padidėjo 0,5 proc.
Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 2,3 proc., ne euro zonos rinkoje – 3,3 proc.