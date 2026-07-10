Reikšmingi pokyčiai prekybos tinkle „Maxima“ – atleis dalį darbuotojų

Kaip portalui Lrytas komentavo UŽT atstovė Milda Jankauskienė, iš 11 398 dirbančiųjų įspėti 126 darbuotojai. Visi jie – mėsininkai.
Daugiausiai darbo neteks darbuotojai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kituose miestuose – po 1-3 darbuotojus.
Numatoma atleisti LR darbo kodekso 63 str. nurodytomis sąlygomis nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d.
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Atleidimo priežastis – LR darbo kodekso 57 str. 1 d. 1 p. – darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla.
„Bendrovė taip pat informavo, kad iš 126 įspėtų darbuotojų 49 pereina dirbti į kitas pareigas, kai kurie atostogauja arba turi laikiną nedarbingumą, todėl galutiniai duomenys gali keistis“, – teigė M. Jankauskienė.
„Maxima“ pakomentavo sprendimą
Aiškėja, kad šie pokyčiai susiję su dalies šviežios sveriamos lietuviškos mėsos paruošimo procesų centralizavimu.
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„Sprendimą priėmėme siekdami efektyviau organizuoti procesus ir užtikrinti, kad ši nauda tiesiogiai atsispindėtų pirkėjams – nuo liepos 2 d. dalies populiariausių šviežios sveriamos lietuviškos kiaulienos produktų kainos „Maximos“ parduotuvėse sumažėjo iki 25 proc.
Centralizavus dalį mėsos paruošimo procesų, šviežia sveriama lietuviška mėsa dviejų X „Maximos“ parduotuvėse tiekiama jau išpjaustyta pas tiekėjus. Tai leidžia užtikrinti vienodus kokybės reikalavimus visoje tiekimo grandinėje, geresnį produktų atsekamumą bei tiksliau planuoti tiekimą ir atsargas“, – komentavo Giedrius Galdikas, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorius.
Šie pokyčiai, anot G. Galdiko, neturi įtakos nei mėsos asortimentui, nei kokybės reikalavimams – pirkėjams ir toliau vitrinose siūloma tik 100 proc. lietuviškos kilmės šviežia sveriama mėsa.
Kaip ir skelbė UŽT, 49 atleidžiami darbuotojai pasirinko tęsti darbą kitose prekybos tinklo pozicijose,
„Su likusiais darbuotojais atsisveikinama atsakingai ir sąžiningai, laikantis visų galiojančių teisės aktų reikalavimų bei konsultuojantis su įmonėje veikiančia darbo taryba“, – informavo prekybos tinklo atstovas.
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