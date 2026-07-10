Apie tai pranešė portalas LRT. Aiškėja, kad areštas pritaikytas nuo gegužės 26 d.
S. Skvernelis ir jo žmona šį butą su paskola įsigijo 2020 m., jo plotas siekia 51,76 kv. metrus, S. Skvernelio deklaruota jo turimos buto dalies vertė praėjusių metų pabaigoje siekė 77 tūkst. eurų.
Politikas portalui komentavo, kad yra atliekami standartiniai baudžiamojo proceso veiksmai. Taip pat pridūrė, kad teisėsaugos veiksmus jis laiko pertekliniais.
Po korupcijos bylos – smūgis S. Skverneliui: palankus vertinimas smuko penktadaliu
Dar penktadienį paskelbta, kad S. Skverneliui, kuriam Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, paskirta viena griežtesnių kardomųjų priemonių – intensyvi priežiūra, įpareigojant dėvėti apykoję.
Šis elektroninis stebėjimo įtaisas yra viena iš kardomųjų priemonių, skiriamų siekiant užtikrinti, kad įtariamasis ar kaltinamasis dalyvautų procese ir netrukdytų ikiteisminiam tyrimui. Tai nėra bausmė ir savaime nereiškia asmens kaltės – sprendimą dėl kaltumo gali priimti tik teismas.
„Manau, kad (skirta kardomoji priemonė – apykojės dėvėjimas – ELTA) yra neteisėta, nepagrįsta, neatitinkanti baudžiamajame procese nustatytų tikslų“, – Eltai sakė S. Skvernelis.
Priminsime, kad įtarimai dėl kyšininkavimo politikui pareikšti balandį.
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Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru Sauliumi Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Kaip nurodė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), pareigūnų surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad politikas, būdamas valstybės tarnautoju ir Seimo nariu, nuo 2025 m. sausio iki lapkričio mėnesio per tarpininką susitarė priimti ir per keletą kartų priėmė ne mažesnį kaip 51 tūkst. eurų kyšį grynaisiais pinigais.
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