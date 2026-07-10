Šiemet Lietuvos eksportas padidėjo 3 proc., importas – 2,4 proc.

Pranešama, jog eksporto padidėjimui šiemet, lyginant su 2025 m., daugiausia įtakos turėjo išaugęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (21,7 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (4,7 proc.) eksportas. Metinio importo padidėjimą lėmė išaugęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (12,6 proc.), farmacijos produktų (10,2 proc.) importas.
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, metinis eksportas sumažėjo 0,1 proc., importas padidėjo 0,2 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 1,7 proc., be mineralinių produktų – sumažėjo 2,8 proc.
2026 m. sausio–gegužės mėn. daugiausia eksportuota į Latviją (13 proc.), Lenkiją (12,3 proc.), Vokietiją (9,2 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,9 proc.), Vokietijos (12,7 proc.), Latvijos (8,5 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (12,6 proc.), Vokietiją (9,8 proc.), Nyderlandus (8,2 proc.), Latviją (8,2 proc.).
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Šiuo laikotarpiu daugiausia eksportuota mineralinių produktų (17,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,7 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,2 proc.).
Tiesa, Lietuva daugiausiai importavo taip pat mineralinių produktų (20,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (17,7 proc.), chemijos pramonės bei jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,9 proc.).
Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių, paruoštų maisto produktų, gėrimų, tabako gaminių, mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos bei baldų.
Per šių metų gegužę Lietuvoje prekių eksportuota už 3,11 mlrd. eurų, importuota už 3,97 mlrd. eurų, tad tarptautinės prekybos prekėmis deficitas sudarė 855,2 mln. eurų. Lietuviškos kilmės prekių gegužę eksportuota už 2,15 mlrd. eurų.
Per mėnesį (2026 m. gegužę, palyginti su 2026 m. balandžiu) eksportas sumažėjo 13,8 proc., importas – 6 proc.
Mėnesinį eksporto sumažėjimą lėmė sumažėjęs mašinų ir mechaninių įrenginių (32 proc.), mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (7,8 proc.), trąšų (43,9 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (27 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių (10,2 proc.), įvairių chemijos produktų (28,9 proc.) importas.
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas per mėnesį sumažėjo 15,4 proc., importas – 11 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 13,9 proc., be mineralinių produktų – 14,9 proc.
Per metus – šių metų gegužę, palyginti su 2025 m. geguže – eksportas padidėjo 1,4 proc., importas – 7,7 proc.
Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (59,7 proc.), antžeminio transporto priemonių, jų dalių (7,7 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (20,7 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (68,3 proc.), organinių chemijos produktų (69 proc.), plastikų ir jų dirbinių (19 proc.) importas.
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 7,6 proc., importas – 3,4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 1 proc., be mineralinių produktų – sumažėjo 12,6 proc.