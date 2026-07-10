Suderinta metinė infliacija birželį – 5,4 proc., vidutinė metinė – 3,9 proc.

Pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota vidutinė metinė infliacija siekė 4,3 proc., metinė – 5,7 proc.
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis 2026 m. birželį, palyginti su geguže, kaip ir apskaičiuotas pagal VKI, sudarė 0,5 proc.
Suderintai metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo šilumos energijos, benzino, dyzelino, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, cigarečių, atostogų išvykų, kitų asmeninių transporto priemonių degalų, spiritinių gėrimų ir likerių, augalų, sėklų ir gėlių, alaus, suskystintųjų angliavandenilių, nuomininkų mokamos faktinės nuomos įmokų už pagrindinę gyvenamąją vietą ir kitų kainų padidėjimas.
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Taip pat – garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginių, naudotų automobilių, gaminių iš mėsos, subproduktų, kraujo ir paskerstų gyvūnų kitų dalių, gumbavaisių, šakniagumbių, kitų žaidimų, žaislų ir mėgstamų dalykų, šviežių kaulavaisių ir sėklavaisių, sviesto ir kitų pieno riebalų ir aliejaus, augalinio aliejaus, gamtinių dujų, duonos ir pyrago kepinių, asmeninių transporto priemonių dalių, medicininės diagnostikos gaminių, cukranendrių ir runkelių cukraus kainų sumažėjimas.