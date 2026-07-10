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Suderinta metinė infliacija birželį – 5,4 proc., vidutinė metinė – 3,9 proc.

2026 m. liepos 10 d. 10:26
Suderinta metinė infliacija birželį, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, sudarė 5,4 proc., vidutinė metinė infliacija – 3,9 proc., praneša Valstybės duomenų agentūra.
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Pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota vidutinė metinė infliacija siekė 4,3 proc., metinė – 5,7 proc.
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis 2026 m. birželį, palyginti su geguže, kaip ir apskaičiuotas pagal VKI, sudarė 0,5 proc.
Suderintai metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo šilumos energijos, benzino, dyzelino, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, cigarečių, atostogų išvykų, kitų asmeninių transporto priemonių degalų, spiritinių gėrimų ir likerių, augalų, sėklų ir gėlių, alaus, suskystintųjų angliavandenilių, nuomininkų mokamos faktinės nuomos įmokų už pagrindinę gyvenamąją vietą ir kitų kainų padidėjimas.
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