„Mūsų patirtis rodo, kad Lietuva yra patraukli šalis tarptautinių technologinių bendrovių plėtrai. Stipri jaunų ir motyvuotų talentų bazė, kartu su sudarytomis palankiomis sąlygomis verslo vystymui, leidžia mums optimistiškai vertinti ateities perspektyvas, tad ketiname auginti komandą priimdami naujų darbuotojų.
Vilnius prisijungs prie daugiau nei 40 kitų pasaulio miestų, iš kurių vykdome veiklą – nuo Stokholmo, Rygos ir Madrido iki Filadelfijos, San Paulo ar Buenos Airių. Tikime, kad Vilniaus biuras taps svarbia „Evolution“ globalaus verslo dalimi, o Lietuvoje kuriamos paslaugos bus naudojamos mūsų verslo klientų maždaug 20-tyje pasaulio rinkų“, – sako „Evolution“ operacijų vadovė Europos regionui Linda Andersson.
„Evolution“ Lietuvoje veiklą pradėjo 2020 metais, kai atidarė biurą Kaune. Šiuo metu Kaune dirba beveik 1 tūkst. darbuotojų, o Vilniaus plėtra žymi kitą bendrovės augimo etapą šalyje.
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„Kaune jau esame praktiškai pasiekę savo plėtros galimybių ribas. Tad Vilnius, kaip didžiausias Lietuvos miestas, mums yra natūralus žingsnis plečiant turinio kūrimo veiklą iš Lietuvos. Matome didelį potencialą čia pritraukti motyvuotų žmonių, kuriems svarbus lankstus darbo modelis, moderni darbo aplinka ir galimybė realizuoti save tarptautinėje bendrovėje“, – sako Aleksandr Mironenko, „Evolution Lithuania“ vadovas.
Anot jo, didžioji dalis Vilniuje siūlomų pozicijų bus orientuota į jaunus žmones, ieškančius lankstaus darbo grafiko ir galimybių derinti darbą su studijomis ar kitomis veiklomis. Apie 80 proc. planuojamų darbo vietų sudarys transliacijų studijos pozicijos, taip pat bus kuriamos administracijos, klientų aptarnavimo, techninės priežiūros, IT ir kitos funkcijos.
Naujasis „Evolution“ biuras sostinėje įsikurs verslo centre S28, esančiame Savanorių pr. ir Žemaitės g. sankryžoje. Švedų bendrovė užims tris pastato aukštus, o juose bus įrengta apie 100 modernių transliacijoms skirtų stalų, taip pat administracijos ir operacijų padaliniai. Darbuotojų atranką bendrovė jau pradėjo, o numatomas oficialus veiklos startas – rugpjūčio pabaiga.
„Evolution“ (EVO) yra listinguojama „Nasdaq Stockholm“ vertybinių popierių biržoje. Grupė veikia daugiau nei 20-yje pasaulio šalių, joje dirba per 24 tūkst. darbuotojų. Bendrovės 2025 m. pajamos siekė 2,066 mlrd. eurų.
Be Lietuvos, artimiausi „Evolution“ biurai regione yra Rygoje, Taline ir Varšuvoje.
darbo vietosbendrovėŠvedija
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