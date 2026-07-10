Verslas ir toliau nepaiso reikalavimų: elektroninių cigarečių rinkoje – draudžiami gaminiai

Pasak jos, šie skaičiai rodo, kad Lietuvos el. cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai.
„Rinka tikrai yra nesąžininga. Verslas toliau veikia nesąžiningai ir pažeidinėja įstatymų reikalavimus“, – LRT radijui penktadienį kalbėjo G. Aleksaitė.
VVTAT vadovės teigimu, nuo 2022 metų pažeidėjams skirtų, tačiau nesumokėtų baudų suma siekia daugiau nei 103 tūkst. eurų. Anot jos, beveik visi tarnybos priimti nutarimai yra skundžiami teismams.
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„Praktiškai 100 proc. mūsų priimti nutarimai yra apskundžiami“, – tvirtino G. Aleksaitė ir nurodė, kad teismuose dažniausiai ginčijami laboratorijų metodai, akreditacijos ar ieškoma tam tikrų procedūrinių trūkumų.
Nuo 2022 iki 2024 metų lapkričio baudos pažeidėjams siekė iki 2 tūkst. eurų, o šiuo metu už pakartotinį pažeidimą jiems gali būti skiriama 8 tūkst. eurų bauda.
Visgi VVTAT vadovė pažymi, kad nustatyti baudų dydžiai pardavėjų neatgraso – dalis baudų lieka nesumokėtos, o draudžiami gaminiai ir toliau tiekiami rinkai.
Draudimas prekiauti kaitinamojo tabako gaminiais su pridėtiniais skoniais ir kvapais įsigaliojo 2023 m. spalį.
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