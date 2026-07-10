Alytaus raj. gyventojus dviem paroms paliko be ryšio: iš pradžių manė, kad sugedo telefonai

Kaip pranešė su naujienų portalu Lrytas susisiekusi Talokių kaimo gyventoja, penktadienio, liepos 10 d., rytą buvo dvi paros, kai šio ir aplinkinių kaimų gyventojai buvo likę be ryšio.
„Jau antra para šioje vietovėje neveikia „Tele2“ mobiliojo ryšio paslaugos. Daugelis gyventojų iš pradžių manė, kad sugedo jų telefonai“, – portalui rašė Ramunė.
Moteris teigė, kad jokio išankstinio pranešimo apie ryšio sutrikimą iš „Tele2“ gyventojai negavo.
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„Padėtis ypač sudėtinga žmonėms, gyvenantiems vienkiemiuose. Jie neturi galimybės susisiekti su artimaisiais, o prireikus – išsikviesti skubiosios pagalbos tarnybų. Toks ilgai trunkantis ryšio sutrikimas kelia rimtą susirūpinimą dėl žmonių saugumo“, – minėjo Ramunė.
Naujienų portalas kreipėsi komentaro į „Tele2“, tačiau pavyko sužinoti tik tai, kad po audringų orų vykdomas bazinės stoties Alytaus rajone remontas, o ryšys penktadienį, liepos 10-ąją, apie pietus jau buvo atstatytas.
Į klausimus, kada tiksliai klientai liko be ryšio, kokias tiksliai gyvenvietes apėmė sutrikimas, kiek žmonių buvo paveikta, ar klientams bus taikomos kompensacijos, ir kitus mobiliojo ryšio operatorius neatsakė.