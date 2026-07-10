VerslasRinkos pulsas

Alytaus raj. gyventojus dviem paroms paliko be ryšio: iš pradžių manė, kad sugedo telefonai

2026 m. liepos 10 d. 14:10
Dvi paras dalis Alytaus raj. gyventojų neturėjo mobiliojo ryšio.
Daugiau nuotraukų (2)
Kaip pranešė su naujienų portalu Lrytas susisiekusi Talokių kaimo gyventoja, penktadienio, liepos 10 d., rytą buvo dvi paros, kai šio ir aplinkinių kaimų gyventojai buvo likę be ryšio.
„Jau antra para šioje vietovėje neveikia „Tele2“ mobiliojo ryšio paslaugos. Daugelis gyventojų iš pradžių manė, kad sugedo jų telefonai“, – portalui rašė Ramunė.
Moteris teigė, kad jokio išankstinio pranešimo apie ryšio sutrikimą iš „Tele2“ gyventojai negavo.
Susiję straipsniai
Viena klaida telefone gali sugadinti atostogas: 5 funkcijos, kurias būtina įjungti

Viena klaida telefone gali sugadinti atostogas: 5 funkcijos, kurias būtina įjungti

Iššvaistome keturias valandas per savaitę: nematomas įprotis, kuris sukelia nuovargį

Iššvaistome keturias valandas per savaitę: nematomas įprotis, kuris sukelia nuovargį

Perspėja: Rusija populiarioje interneto platformoje bando samdyti žmones sabotažo aktams Europos Sąjungoje

Perspėja: Rusija populiarioje interneto platformoje bando samdyti žmones sabotažo aktams Europos Sąjungoje

„Padėtis ypač sudėtinga žmonėms, gyvenantiems vienkiemiuose. Jie neturi galimybės susisiekti su artimaisiais, o prireikus – išsikviesti skubiosios pagalbos tarnybų. Toks ilgai trunkantis ryšio sutrikimas kelia rimtą susirūpinimą dėl žmonių saugumo“, – minėjo Ramunė.
Naujienų portalas kreipėsi komentaro į „Tele2“, tačiau pavyko sužinoti tik tai, kad po audringų orų vykdomas bazinės stoties Alytaus rajone remontas, o ryšys penktadienį, liepos 10-ąją, apie pietus jau buvo atstatytas.
Į klausimus, kada tiksliai klientai liko be ryšio, kokias tiksliai gyvenvietes apėmė sutrikimas, kiek žmonių buvo paveikta, ar klientams bus taikomos kompensacijos, ir kitus mobiliojo ryšio operatorius neatsakė.
Tele2ryšio sutrikimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.