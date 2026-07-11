Ministerija: energetikos bendrijas jau įsteigė keturiolika savivaldybių

Anot ministerijos, Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto energetikos projektams skirta 19,55 mln. eurų investicijų. Įgyvendinus šiuos projektus bus sukurta 24,8 megavatų (MW) atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumų.
Vilniaus rajono savivaldybė jau yra pateikusi paraišką investicijoms į 15 MW galios saulės elektrinę.
Tuo metu Tauragės, Biržų, Ignalinos, Visagino, Kupiškio, Jonavos, Druskininkų, Kauno rajonų bei Švenčionių savivaldybėms jau teikiama techninė pagalba rengiant verslo planus ir paraiškas investicijoms.
Ministerija pabrėžia, kad energetikos bendrijos kuriamos siekiant sumažinti energetinį nepriteklių, stiprinti energetinę nepriklausomybę ir mažinti viešojo sektoriaus išlaidas elektros energijai.
Šiai priemonei iš valstybės biudžeto ir kitų viešųjų lėšų skirta 192,64 mln. eurų, o finansavimą administruoja nacionalinis plėtros bankas ILTE.
Prognozuojama, kad savivaldybių įsteigtų energetikos bendrijų valdomos saulės ir vėjo elektrinės pradės veikti nuo 2027 metų.