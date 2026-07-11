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Seime – du beturčiai iš tos pačios komisijos: „Gal iš tiesų nusigyvenome?“
Užsiminė apie galimą klaidą
2026 m. liepos 11 d. 14:41
Lrytas Premium nariams
Paskelbtos parlamentarų turto deklaracijos parodė ne tik tai, kurie iš jų yra turtingiausi. Pasirodo, yra du Seimo nariai, ties kurių ataskaitomis parašyta: „Asmuo deklaravo, kad turto neturi“.
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