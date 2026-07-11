Šiemet už valstybinės žemės pardavimą valstybė gavo 48,4 mln. eurų pajamų

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) duomenimis, per visus praėjusius metus už valstybinės žemės pardavimą gauta 53 mln. eurų, taigi vien per pirmąjį šių metų pusmetį jau gauta daugiau kaip 91 proc. visų praėjusių metų pajamų.
Pasak laikinojo NŽT direktoriaus Dovydo Petraškos, aktyvesnis valstybinės žemės pardavimas duoda konkrečią naudą valstybei ir savivaldybėms.
„Valstybinė žemė neturi būti turtas, kuris metų metus laukia sprendimų. Jei ją galima įveiklinti, turime tai padaryti sklandžiai ir skaidriai. Nacionalinė žemės tarnyba priima sprendimus dėl valstybinės žemės pardavimo, sudaro sutartis ir administruoja atsiskaitymus, kad valstybės turtas būtų tvarkomas atsakingai ir duotų kuo daugiau naudos“, – pranešime sako D. Petraška.
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Apie 19 mln. eurų gauta pirkėjams anksčiau laiko atsiskaičius pagal ankstesniais metais sudarytas išsimokėjimo sutartis, dar 16,57 mln. eurų – iš karto atsiskaičius pagal naujai sudarytas sutartis. Pagal išsimokėjimo sutartis šiemet gauta 5,85 mln. eurų.
Dar apie 4 mln. eurų gauta pardavus valstybinę žemę aukcionuose, o apie 3 mln. eurų – pardavus valstybinę žemės ūkio paskirties žemę.
Per pusmetį aukcionuose parduota beveik 75 ha valstybinės žemės
NŽT duomenimis, šiemet surengti 305 valstybinės žemės pardavimo aukcionai, kuriuose parduota beveik 75 ha valstybinės žemės, už ją gauta per 4 mln. eurų.
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Taip pat surengti 108 žemės ūkio paskirties žemės nuomos aukcionai. Jų metu išnuomota 38,2 hektarų valstybinės žemės.
Didžiausios vertės sandoris šiemet sudarytas Šiauliuose, kur 3,96 ha ploto sklypas aukcione parduotas už 515,7 tūkst. eurų.
Tuo metu didžiausias kainos augimo šuolis užfiksuotas Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Keturi valstybinės žemės sklypai, kurių bendras plotas siekė 0,3 ha, aukcionuose parduoti už 310,8 tūkst. eurų, nors bendra pradinė jų kaina siekė 37,5 tūkst. eurų.
Didžiausias bendras parduotos valstybinės žemės plotas per pirmąjį pusmetį registruotas Radviliškio rajone. Šešiuose aukcionuose parduota daugiau kaip 10 ha valstybinės žemės už daugiau nei 46 tūkst. eurų.
Anot NŽT, prie didesnių pajamų prisidėjo ir šiemet įsigalioję teisiniai pakeitimai, suteikę ūkininkams papildomą galimybę įsigyti iki 3 hektarų jų teisėtai naudojamos valstybinės žemės.
80 proc. lėšų, gautų už parduotą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, skiriama Valstybės gynybos fondui – šiemet į fondą buvo pervesta apie 3,04 mln. eurų.
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