Antrasis V. Matijošaičio įmonės bandymas – prie įvažiavimo į Kauną ketina statyti išskirtinį biurą

Birželio pabaigoje buvo parengtas naujas projektas – naujasis pastatas bus beveik dvigubai didesnio ploto, nei anksčiau planuota. Minėta vieta yra visiškai šalia naujo Kauno simbolio, kurį mato kiekvieną kartą į Kauną įvažiuojantys vairuotojai. Tačiau jei šiems projektiniams siūlymams bus pritarta, eismo dalyvių akys turėtų krypti į naująjį statinį.
Pirmieji projektiniai pasiūlymai savivaldybės puslapyje buvo paskelbti dar 2021 m. gegužės mėnesį – netoliese išvažiavimo iš Kauno esančiame Savanorių pr. 406A sklype „Kauno saulėtekis“ ketino statyti 50 metrų aukščio, 13 aukštų pastatą – pirmame ir antrame aukšte buvo numatomos patalpos automobilių salonui, o likusiuose planuojami biurai.
Primename, kad bendrovei „Kauno saulėtekis“ vadovauja Kauno miesto mero sūnus ir savivaldybės tarybos narys Šarūnas Matijošaitis, 99,89 proc. įmonės akcijų priklauso V. Matijošaičiui.
Ekonomistė – apie tai, ar Vyriausybės siūlymai bus palankūs: tai paveiktų ne tik mažai uždirbančius
Po įvykusio viešojo susirinkimo, savivaldybė UAB „Studija 2A“ architektų parengtam projektui pritarė.
Tačiau, kaip 2022 m. rašė „Verslo žinios“, UAB „Kauno saulėtekis“ planus išnagrinėjusi Kauno RAT rekomendavo projektą koreguoti. „Pritariama iš dalies projekto sprendiniams, tačiau privalu atsižvelgti į objekto, kaip miesto dominantės svarbą. Taryba rekomenduoja koreguoti projektą“, – rašoma RAT išvadose. Taryba 2022 m. tikino, jog nėra gerai, kad objekto matomumas ir jo poveikis aplinkai esą nėra patikrintas.
„Labai svarbus yra pastato siluetas, jo orientacija. Nors važiuojant nuo Vilniaus pusės pastatas nebus gerai apžvelgiamas, tačiau, priešingai, nei teigė projektuotojas, protarpiais jis turėtų matytis, nes yra matomi dvylikos aukštų pastatai“, – teigė RAT.
Susiję straipsniai
Informacinės sistemos „Infostatyba“ duomenimis, statybų leidimas adresu Savanorių pr. 406A taip ir nebuvo išduotas. Tačiau panašu, kad Kauno merui priklausanti įmonė neketina pasiduoti – birželio 29 d. Kauno miesto savivaldybės puslapyje buvo paskelbti nauji architektūros studijos UAB „Archas“ parengti projektiniai pasiūlymai. Šį kartą 14 aukštų biuro pastatą ketinama statyti gretimame sklype.
Statybos vyks kitame sklype
„Regia“ žemėlapyje anksčiau minėtas Savanorių pr. 406A sklypas, kuriame „Kauno saulėtekis“ ketino statyti biurą, yra išnykęs. „Registrų centro“ duomenimis, sklypas nuo 2017 m. priklausė bendrovei UAB „Kauno saulėtekis“, o anksčiau – dalimis Kauno miesto merui ir jo buvusiai žmonai Irenai Matijošaitienei.
Registro duomenimis, sklypas buvo išskaidytas ir padalintas. Dalis buvusio sklypo buvo prijungta prie Savanorių pr. 404G sklypo, kur, pagal naujai parengtą projektą, bus statomas biuras.
Tuo tarpu, Savanorių pr. 404G sklypas buvo suformuotas sujungiant keturis skirtingus sklypus – dalis jų buvo įsigyti iš paveldėtojų, šiems atkūrus nuosavybės teises į sovietmečiu nusavintą žemę. Nuo 2017 m. sklypas priklauso mero valdomai bendrovei „Kauno saulėtekis“. Sklype šiuo metu veikia dviejų aukštų „Stelauto“ automobilių salono Kauno padalinys.
„Stelauto“ vadovauja Kauno mero sūnus Š. Matijošaitis – kaip anksčiau rašėme, jog Viešųjų pirkimų tarnybai „Autoviči“ įtraukus į nepatikimų tiekėjų sąrašą, „Stelauto“ sėkmingai dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose ir juos laimi.
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) duomenimis, nuo šių metų pradžios iki liepos 8 d. „Stelauto“ pasirašė 95 viešųjų pirkimų sutartis.
Projektas keičiasi iš esmės
2021 m. parengti projektiniai pasiūlymai buvo pašalinti iš savivaldybės puslapio – nors „Citify“ puslapyje vis dar veikia ankstesnio projekto nuoroda, tačiau ją paspaudus, nukreipiama į naująjį projektą. Todėl „Kas vyksta Kaune“ negalėjo tiksliai palyginti ankstesnio ir dabartinio projekto.
Visgi palyginus pagrindinius rodiklius matyti, jog naujasis projektas skiriasi iš esmės.
Mat šį kartą ketinama statyti ne 13, o 14 aukštų administracinės paskirties pastatą, bendras pastato plotas bus beveik didesnis – augs nuo 7 500 kv. m iki 12 322 kv. m.
Didžiąją dalį ploto sudarys administracinės patalpos (apie 7,6 tūkst. kv. m.), apie 15 proc. sklypo teritorijos sudarys želdynai (2,5 tūkst. kv. m.). Projektiniuose pasiūlymuose numatyta iškirsti 42 medžius, kurie patenka į naujo 14 aukštų pastato, požeminės automobilių saugyklos ir įvažiavimų statybos zoną. Likę 46 medžiai būtų išsaugoti, o dalį pašalintų želdinių planuojama kompensuoti naujais želdiniais. Kirtimo darbams dar reikės atskiro Kauno miesto savivaldybės leidimo.
Projektiniuose pasiūlymuose numatoma apie 588 darbo vietos, projektuojamos 198 automobilių stovėjimo vietos, apie 90 vietų – požeminiame parkinge. Ankstesniame projekte požeminės vietos nebuvo numatomos, tai vienas iš daugelio esminių skirtumų.
Taip pat ankstesniame projekte pirmuosiuose aukštuose buvo ketinama įrengti saloną ir biurus virš salono – naujuosiuose projektiniuose pasiūlymuose apie automobilių salono įrengimą neužsimenama. Kaip minėjome, sklype šiuo metu veikia automobilių salonas – iš projektinių pasiūlymų galima suprasti, jog naujasis biurų pastatas bus statomas šalia dabar veikiančio salono, fiziškai sujungiant biurų pastatą su salonu.
Dėl to projektiniuose pasiūlymuose nurodoma, jog „Stelauto“ salono paskirtis keičiama iš prekybos į specialiųjų paslaugų, o autosalonas bus rekonstruojamas – savivaldybės puslapyje paskelbti autosalono rekonstrukcijos projektiniai pasiūlymai, juos parengė MB „Postforma“.
Pagal UAB „Archas“ parengtą projektą, naujajame administraciniame pastate 1–2 aukšte numatomos specialiųjų paslaugų paskirties patalpos, skirtos lengvųjų automobilių eksponavimui, klientų konsultavimui ir išankstinių užsakymų priėmimui. Dokumente pabrėžiama, kad automobilių sandėliavimo ar išdavimo čia nebus. Nuo 3 iki 14 aukšto numatomos administracinės patalpos.
Naujasis pastatas taip pat bus santūresnis – atsisakoma ankstesnės „origamio“ fasado koncepcijos, daugiau dėmesio skiriant vientisai biurų architektūrai bei požeminiam parkavimui, orientuojantis į šiuolaikinio verslo centro estetiką.
Viešas projekto pristatymas numatomas liepos 17 d., 16 val., prisijungimo nuoroda prie svarstymo skelbiama čia.
KaunasbiuraiVisvaldas Matijošaitis
Rodyti daugiau žymių