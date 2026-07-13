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„Cosmoway“ pasiekė pergalę ginče su italais dėl ES prekių ženklo registracijos

2026 m. liepos 13 d. 09:19
Lietuvos kosmetikos gamintoja „Cosmoway“ pasiekė pergalę ginče dėl ES prekių ženklo registracijos – apeliacinėje instancijoje iš esmės pakeistas žemesnėje instancijoje priimtas sprendimas, skelbia „Verslo žinios“.
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Ginčas kilo po to, kai Italijos bendrovė „Icon S.R.L.“ pateikė protestą dėl „Cosmoway“ prekių ženklo registracijos ES, teigdama, kad jis yra panašus į ankstesnį italų bendrovės ženklą.
ES intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT) Protestų skyrius iš pradžių pritarė oponento argumentams, pripažino, kad ženklai panašūs, ir protestą patenkino.
Tačiau Lietuvos įmonė su tokiu vertinimu nesutiko, o pateikus apeliaciją, ESINT Apeliacijos taryba panaikino ankstesnį sprendimą ir protestą atmetė, atkreipė dėmesį, kad vertinant prekių ženklų panašumą negalima mechaniškai lyginti tik pavienių sutampančių elementų, pavyzdžiui, raidės „O“ ar žodžio dalies „Way“.
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Anot portalo, nors ginčo prekės ir paslaugos buvo tapačios arba panašios, ES Apeliacijos taryba konstatavo, jog nagrinėjami ženklai nėra tokie panašūs, kad vartotojai galėtų būti suklaidinti dėl jų komercinės kilmės.
Italijos bendrovės produktų krepšelyje – taip pat kosmetikos, plaukų priežiūros gaminiai su „O Way“ prekių ženklu, jais yra prekiaujama ir Lietuvoje, pavyzdžiui, „Notino“ e. parduotuvėje.
prekės ženklasginčasEuropos Sąjunga (ES)
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