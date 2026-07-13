Kodėl verta retkarčiais peržiūrėti terminuoto indėlio sąlygas? Tai gali reikšti šimtus papildomai uždirbtų eurų

Pinigai neturėtų gulėti be darbo
Pasak A. Kaplerio, viena dažniausių klaidų – dideles santaupas tiesiog laikyti einamojoje sąskaitoje, nors artimiausiu metu jų neplanuojama naudoti.
„Pinigai, gulėdami sąskaitoje, nuvertėja, nes jų perkamąją galią mažina infliacija. Jei žinote, kad šių lėšų neprireiks artimiausius kelis mėnesius ar metus, terminuotas indėlis leidžia jas įdarbinti – pinigai uždirba palūkanas, o jų vertė geriau išsaugoma“, – sako jis. Anot A. Kaplerio, terminuoto indėlio sutartį internetu galima sudaryti vos per kelias minutes, o priklausomai nuo indėlio sumos ir termino uždirbtos palūkanos gali siekti ne tik kelis šimtus, bet ir tūkstančius eurų.
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Kodėl vienur palūkanos didesnės?
Dalis žmonių mano, kad didesnės palūkanos automatiškai reiškia didesnę riziką. Tačiau, kalbant apie terminuotus indėlius, situacija nėra tokia paprasta.
„Didieji bankai paprastai turi sukaupę daugiau klientų indėlių, todėl jiems ne visada reikia aktyviai konkuruoti dėl naujų santaupų. Kredito unijos, siekdamos pritraukti daugiau lėšų savo veiklai finansuoti, dažnai gali pasiūlyti aukštesnes palūkanas. Be to, unijų indėlininkai kartu yra ir jų nariai, todėl siekiama jiems pasiūlyti kuo palankesnes sąlygas“, – aiškina A. Kapleris. Pasak jo, prieš pratęsiant terminuotą indėlį verta skirti kelias minutes ir palyginti tuo metu rinkoje siūlomas sąlygas.
Ar didesnės palūkanos reiškia didesnę riziką?
Kapleris pabrėžia, kad renkantis terminuotą indėlį svarbu suprasti, kaip veikia indėlių draudimo sistema. „Bankų ir kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas, o indėliai iki 100 tūkst. eurų vienoje kredito įstaigoje yra apdrausti valstybės. Į šią sumą įskaičiuojamos ne tik terminuotuose ar taupomuosiuose indėliuose laikomos lėšos, bet ir pinigai sąskaitoje bei sukauptos palūkanos.“
Todėl, anot jo, lyginant terminuotus indėlius verta atkreipti dėmesį ne tik į siūlomas palūkanas, bet ir į indėlio terminą, kitas taikomas sąlygas bei tai, kaip veikia indėlių draudimas.
Keli procentai gali virsti šimtais eurų
Palūkanų skirtumas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nedidelis, tačiau didesnėms santaupoms jis tampa labai apčiuopiamas.
Pavyzdžiui, šiuo metu dvejų metų terminuotam indėliui „Magnus“ kredito unija siūlo 3,1 proc. metines palūkanas. Esant tokioms sąlygoms, 10 tūkst. eurų indėlis per dvejus metus galėtų uždirbti apie 620 eurų palūkanų.
„Prieš priimant sprendimą verta paskaičiuoti ne tik procentus, bet ir realią pinigų sumą, kurią gali uždirbti jūsų santaupos. Būtent tada skirtumai tarp pasiūlymų tampa akivaizdūs“, – sako A. Kapleris.
Terminuotas indėlis – ne tik pensininkams
Nors terminuoti indėliai dažnai siejami su vyresnio amžiaus žmonėmis, A. Kapleris pabrėžia, kad jie gali būti naudingi kiekvienam, kuris tam tikrą laiką neplanuoja naudoti dalies savo santaupų.
„Tai gali būti pinigai būsto įsigijimui, automobiliui, vestuvėms ar tiesiog finansinei pagalvei. Terminuotas indėlis leidžia ne tik uždirbti palūkanas, bet ir padeda išvengti spontaniškų išlaidų – pinigai lieka ten, kur ir buvo numatyta.“ Pradėti galima ir nuo nedidelės sumos – „Magnus“ kredito unijoje minimalus terminuoto indėlio dydis siekia 300 eurų.
Informuotas sprendimas gali atsipirkti
Pasak A. Kaplerio, svarbiausia – aiškiai žinoti, kada santaupų prireiks.
„Jeigu žinote, kad dalies pinigų artimiausiu metu nenaudosite, verta pasidomėti, kokias sąlygas siūlo skirtingos finansų įstaigos. Palyginimas užtrunka neilgai, tačiau gali padėti priimti labiau pagrįstą finansinį sprendimą.“
Norintiems sužinoti daugiau apie „Magnus“ kredito unijos siūlomus terminuotus indėlius, šiuo metu taikomas palūkanas ar pasirinkti jų poreikius atitinkantį sprendimą, verta pasikonsultuoti su specialistais arba apsilankyti „Magnus“ interneto svetainėje: https://www.magnus.lt/terminuotieji-indeliai