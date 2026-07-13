Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis

Skelbiama, kad šiuo metu dar laukiama atsakingų tarnybų išvadų apie kandidatą.
Kaip anksčiau skelbė ELTA, Finansų ministerija naują konkursą Muitinės departamento vadovo pareigoms eiti paskelbė balandžio antroje pusėje.
Muitinės vadovo kadencijos trukmė yra penkeri metai. Institucijai šiuo metu laikinai vadovauja Vygantas Paigozinas.
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Naujo vadovo paieška pradėta po to, kai iš pareigų buvo atleistas buvęs Muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas. Jis posto neteko po to, kai buvo sulaikytas vairavęs neblaivus.