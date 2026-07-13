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Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis

2026 m. liepos 13 d. 14:48
Muitinės departamento generalinio direktoriaus konkursą laimėjo buvęs Aplinkos apsaugos departamento direktorės pavaduotojas Mantas Matulionis, pirmadienį pranešė LRT radijas.
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Skelbiama, kad šiuo metu dar laukiama atsakingų tarnybų išvadų apie kandidatą.
Kaip anksčiau skelbė ELTA, Finansų ministerija naują konkursą Muitinės departamento vadovo pareigoms eiti paskelbė balandžio antroje pusėje.
Muitinės vadovo kadencijos trukmė yra penkeri metai. Institucijai šiuo metu laikinai vadovauja Vygantas Paigozinas.
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