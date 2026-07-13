Nacionalinio stadiono statybos vyksta jau metus: patikrino, kaip sekasi laikytis darbų plano

Pagal pirminį grafiką per pirmuosius statybų metus turėjo būti baigti žemės darbai ir pamatų įrengimas, įsibėgėję gelžbetoninių bei plieninių konstrukcijų montavimo darbai, pradėtas išorės atitvarų ir inžinerinių sistemų įrengimas bei aplinkotvarka.
Šiandien pamatai yra visiškai įrengti, suformuotas stadiono kontūras, iškilusios pagrindinės tribūnos, sumontuota 90 proc. (4438 iš 4931 vnt.) gelžbetoninių konstrukcijų. Taip pat pradėti plieninių stogo konstrukcijų montavimo darbai, tiesiami pagrindiniai inžineriniai tinklai, vystoma treniruočių aikščių infrastruktūra.
„Pirmųjų metų tikslas buvo pasiekti etapą, kuriame objektas yra konstrukciškai suformuotas ir galima lygiagrečiai pradėti vis daugiau skirtingų darbų. Tai padaryti pavyko. Turėjome neįprastai šaltą žiemą, lietingą praėjusią vasarą, bet greitas realių darbų startas po susitarimo dėl jų atnaujinimo, efektyvus planavimas, šiuolaikinės technologijos ir komandos patirtis leido laikytis tiek sutartų terminų, tiek kokybės standartų“, – sako „Naresta“ generalinis direktorius Tadas Grincevičius.
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Gelžbetoninių konstrukcijų įrengimas projekte jau artėja prie pabaigos, jų montavimą planuojama užbaigti dar šį mėnesį. Plieno konstrukcijų montavimas taip pat yra įsibėgėjęs. Šie darbai suplanuotą grafiką net šiek tiek lenkia, tačiau, pasak T. Grincevičiaus, tai daroma sąmoningai, nes projekto valdymo sudėtingumas po pirmųjų metų ims augti.
„Iki šiol dominavo konstrukcijų darbai. Toliau objekte vienu metu dirbs gerokai daugiau rangovų: prasidės fasadų, vidaus įrengimas, tęsime inžinerinių sistemų įrengimą. Iki žiemos siekiame atlikti kuo daugiau darbų lauke, užsandarinti pastatą. Tad kuo daugiau procesų pavyksta paspartinti šiame etape, tuo daugiau lankstumo turime valdydami grafiką vėliau“, – sako jis.
Anot jo, ankstesniuose statybų etapuose darbų seka buvo gana aiški, tačiau artėjant prie statybų pabaigos daugės tarpusavyje susijusių, vienas nuo kito priklausančių procesų, todėl laiko rezervas tampa svarbiu projekto valdymo veiksniu. Jau dabartiniame etape sprendžiami ir tokie klausimai kaip futbolo aikštynų vejos, kėdžių tiekėjų atrinkimas, siekiant užtikrinti aukščiausią kokybę ir teigiamą žiūrovų patirtį bendradarbiaujame su Lietuvos futbolo federacija, Vilniaus „Žalgirio“ bendruomene.
„Suprantame, kad šis objektas – itin aktualus vilniečiams ir platesnei Lietuvos visuomenei, todėl atliekamus darbus, jų progresą bei naujausią situaciją viešai pristatome reguliariai, statybų aikštelėje lankosi visuomenės grupių, sporto bendruomenės, žiniasklaidos atstovai, sprendimų priėmėjai – progresą fiksuojame kartu. Bendradarbiaujame su Vilniaus miesto savivaldybe ir tam, kad netrukus, prasidėjus sudėtingam statybų etapui, visuomenė galėtų stebėti ir tiesioginę darbų transliaciją“, – teigia „Naresta“ vadovas.
Artimiausias svarbus etapas – pastato užsandarinimas, kad šaltuoju sezonu būtų galima didelę dalį darbų tęsti jau pastato viduje. Iki šių metų pabaigos planuojama užbaigti pagrindinius inžinerinius lauko tinklus stadiono teritorijoje, sumontuoti stogą virš pagrindinių patalpų.
„Kai pastatas uždaromas, didžioji dalis darbų persikelia į vidų ir tampa gerokai mažiau priklausoma nuo oro sąlygų. Tai bus dar vienas reikšmingas ir miesto gyventojams vizualiai itin matomas statybų etapas“, – sako T. Grincevičius.
Planai iki 2026 m. II ketv. pabaigos ir faktinė situacija:
- Baigti žemės darbai – įvykdyta;
- Baigti pamatų įrengimo darbai – įvykdyta;
- Konstrukcijų montavimas (gelžbetonio konstrukcijų montavimą baigti planuota 2026 spalio mėn.) – įrengta 90 proc. gelžbetoninių konstrukcijų, montavimas baigiamas šią vasarą;
- Pradėti išorės atitvarų ir inžinerinių sistemų darbai – vykdomi inžineriniai tinklai, pradėtas stogo konstrukcijų montavimas;
- Pradėti aplinkotvarkos darbai – vystoma futbolo treniruočių aikščių infrastruktūra.
Pasak T. Grincevičiaus, per pirmuosius metus prie projekto įgyvendinimo prisidėjo daugiau nei 30 subrangos, gamybos ir paslaugų teikimo įmonių. Tarp jų – gelžbetonio konstrukcijas gaminanti ir montuojanti „INHUS“, plienines konstrukcijas gaminanti bei montuojanti „Nordec“, žemės darbus atlikusi „Gevalda“, pamatus įrengęs „Vilniaus rentinys“ ir kitos.
Pagal dabartinį grafiką pirmosios rungtynės Nacionaliniame stadione galėtų būti sužaistos 2027 m. rudenį, stadiono atidarymas numatomas 2027 m. spalio-lapkričio mėnesiais, o visą daugiafunkcį kompleksą planuojama baigti 2028 m. pradžioje.
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