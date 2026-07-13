Nuo šiol Nacionalinio stadiono statybos bus transliuojamos visą parą

„Nacionalinis stadionas – vienas svarbiausių Lietuvos sporto infrastruktūros projektų, todėl žmonių susidomėjimas jo statybomis yra visiškai natūralus. Kadangi į statybvietę visų pakviesti negalime, sukūrėme galimybę stebėti procesą internetu“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Tiesioginės transliacijos kamera įrengta taip, kad aprėptų visą pagrindinę statybų zoną. Planuojama, kad transliacija bus rodoma iki pat Nacionalinio stadiono atidarymo.
Nacionalinis stadionas yra Daugiafunkcio sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo skatinimo komplekso dalis. Jį sudarys iš viso aštuoni statiniai: Nacionalinis stadionas su sporto muziejumi, sporto arena, trys futbolo treniruočių aikštės, iš kurių viena su lengvosios atletikos apšilimo zona, lengvosios atletikos stadionas, kultūros ir ugdymo centras su biblioteka bei 300 vietų vaikų darželis.
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Kuriamas kompleksas suteiks sportininkams modernias treniruočių ir varžybų sąlygas, o miestui – naują erdvę renginiams. Tai ne tik skatins sporto vystymąsi, bet ir didins turizmą, prisidės skatinant miesto ekonomiką.
Pagal projekto sutartį koncesininkas įsipareigoja užbaigti statybas ir priduoti darbus (įskaitant sertifikavimą) iki 2028 m. vasario pabaigos. Visgi koncesininkas yra viešai paskelbęs, kad stadiono statybas planuoja baigti 2027 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Nacionalinis stadionasStatybosTransliacija
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