Nuoseklus kainų mažinimas „Lidl“ tinkle: nuo šiol ledus įsigysite už žemesnę kasdienę kainą

„Ledai – vienas ryškiausių vasaros sezono simbolių. Net kai oras nelepina šiluma, mėgstama ledų porcija gali bent trumpam sugrąžinti šiltojo sezono nuotaiką. „Lidl“ pirkėjai mūsų privačių prekių ženklų ledus vertina dėl gero kokybės ir kainos santykio, o nuo šiol daliai jų taikomos dar žemesnės reguliarios kainos“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Nuo šiol „Ballino“ pistacijų skonio ledų (120 ml) pirkėjai galės įsigyti tik už 0,49 euro. Įvairių rūšių „Gelatelli“ ledai ant pagaliuko (100 ml) kainuos tik 0,89 euro, o ledai ragelyje „Super Soft“ – 2,99 euro.
Pirkėjai galės sutaupyti ir rinkdamiesi didesnes ledų pakuotes. Mini ledai rageliuose (12 x 28 ml) kainuos 2,49 euro, grietininiai ledai su sūria karamele (4 x 160 ml) – 3,99 euro, o „Gelatelli“ ledai „Mini Mix“ (12 x 50 ml) – 5,49 euro.
Susiję straipsniai
Taip pat kasdienės kainos sumažintos „Bon Gelati“ ledams indelyje (900 ml) – nuo šiol jie kainuos tik 2,99 euro. Asortimente siūlomi net šeši skoniai – nuo klasikinio vanilinio ir švelnaus braškinio iki ryškaus šokoladinio ar tiramisu.
Ledai su tvaria kakava
Vienas dažniausių ledų ingredientų yra kakava, kurios auginimas vis dar plačiai siejamas su miškų kirtimu, biologinės įvairovės nykimu ir sudėtingomis darbo sąlygomis. Siekdama prisidėti prie šių problemų mažinimo, „Lidl“ savo privačių prekių ženklų produktų gamybai naudoja tik iš sertifikuotų šaltinių įsigyjamą kakavą. Taip įmonė prisideda prie atsakingesnės kakavos tiekimo grandinės, biologinės įvairovės išsaugojimo ir sąžiningesnių darbo sąlygų skatinimo.
„Tai, kad ledų sudėtyje naudojama sertifikuota kakava, galima atpažinti iš ant pakuotės esančio „Fairtrade“ logotipo. Šis sertifikatas užtikrina, kad už kakavą, cukrų ar kitas žaliavas buvo sumokėta sąžininga kaina, padedanti ūkininkams išlaikyti savo šeimas ir investuoti į bendruomenių gerovę. „Fairtrade“ taip pat užtikrina, kad žaliavos auginamos aplinką tausojančiuose ūkiuose, prisidedant prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir atsakingo vandens naudojimo“, – dalinasi A. Bubnelis.
Taip pat dalis gaminių žymimi organizacijos „Rainforest Alliance“ sertfikatais, kuri moko ūkininkus tvaresnių auginimo metodų, padedančių pagerinti derlių ir pajamas, kartu tausojant aplinką (pavyzdžiui, naudojant natūralius kenkėjų kontrolės metodus ir geresnę genėjimo praktiką), apsaugant miškus, palaikant žmogaus teises, prisitaikant prie klimato kaitos.
Alternatyvos ieškantiems naujovių
Augant susidomėjimui įvairesnėmis desertų alternatyvomis, „Lidl“ parduotuvėse galima rasti ir ledų be pridėtinio cukraus ar baltymais praturtintų ledų.
Pirkėjai taip pat gali rinktis privataus „Vemondo“ prekės ženklo augalinės kilmės šerbetą, kuriame vietoje pieno naudojami avižų, kokosų, sojų, migdolų ar anakardžių gėrimai. Tokie pasirinkimai ne tik idealiai tinka netoleruojantiems laktozės ar veganams, bet ir yra draugiškesni aplinkai. Augalinių alternatyvų gamyba reikalauja mažiau gamtos išteklių (vandens, žemės ploto), todėl kiekvienas toks pasirinkimas prisideda prie mažesnio poveikio klimatui.
Platų ledų asortimentą už žemą kainą rasite visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.