Padėjo paskutinį tašką: uždrausta už skrydžius taikyti papildomus mokesčius

Jaunesni nei 14 metų amžiaus vaikai skrydžio metu turės teisę sėdėti šalia savo tėvų be jokio sėdimosios vietos rezervavimo mokesčio. Ta pati teisė bus taikoma nėščioms keleivėms ir su palydovu keliaujantiems riboto judumo asmenims.
Be to, oro linijos bus įpareigotos nemokamai ištaisyti keleivių vardų ir pavardžių rašybos klaidas bilietuose bei be papildomo mokesčio išduoti atspausdintas įlaipinimo korteles užsiregistravusiems keleiviams.
Taisyklės, reglamentuojančios kompensacijas už vėluojančius ir atšauktus skrydžius, po ilgai trukusių nesutarimų tarp ES valstybių narių ir Europos Parlamento šiuo klausimu iš esmės liks nepakitusios.
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Aiškesnės taisyklės dėl sutrikdytų kelionių
Keleiviai ir toliau turės teisę gauti kompensaciją, jei jų skrydis vėluos mažiausiai tris valandas, o kompensacijos dydis bus toks pats – 250, 400 arba 600 eurų, priklausomai nuo nukeliauto atstumo. Tos pačios ribos ir toliau bus taikomos skrydžiams, atšauktiems likus mažiau nei 14 dienų iki išvykimo, su sąlyga, kad sutrikimas buvo susijęs su priežastimis, kurias oro linijų bendrovė galėjo kontroliuoti.
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Pagal šias taisykles aviakompanijos nebūtų laikomos atsakingomis už incidentus, susijusius su netinkamai besielgiančiais keleiviais, oro sąlygomis, stichinėmis nelaimėmis arba oro uosto ar antžeminio aptarnavimo personalo streikais.
Skrydžių paslaugų teikėjai privalės iš anksto nurodyti bilietų kainas, į kurias jau bus įskaičiuotas rankinis bagažas, kad keleiviams būtų lengviau jas palyginti. Oro linijos ir toliau galės siūlyti pigesnius bilietus keliautojams, kurie patys nuspręs skristi be didesnio rankinio bagažo.
Šiomis reformos taip pat siekiama supaprastinti kompensacijos prašymų teikimo procedūrą. Oro linijos bus įpareigotos per 96 valandas nuo kelionės pabaigos raštu informuoti keleivius apie jų teises. Keliautojai prašymą pateikti galės per devynis mėnesius, o oro linijos kompensaciją išmokėti arba atsisakymo priežastis paaiškinti privalės per 30 kalendorinių dienų.
Šiame pakete taip pat aiškiai apibrėžtos keleivių teisės kelionės sutrikimų atveju, įskaitant teisę į užkandžius, maistą, apgyvendinimą ir, prireikus, alternatyvų transportą. Jame numatytos naujos apsaugos priemonės keleiviams, nespėjusiems į vieną iš atgalinio reiso skrydžių, leidžiančios jiems tokiu atveju nemokėti baudos, taip pat numatytas automatinis pinigų grąžinimas keleiviams, priverstiems keliauti žemesne klase nei užsakyta.
Naujosios taisyklės taikomos visiems skrydžiams iš Europos Sąjungos oro uostų ir skrydžiams į ES, jei juos vykdo ES įsikūrusi aviakompanija.
skrydžiaireglamentasEuropos Komisija (EK)
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