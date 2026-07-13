Pensijų įmokoms sugrįžus į gyventojų sąskaitas, „Pigu.lt“ stebi augančius pardavimus

„Jau šį savaitgalį pajutome antros pakopos pensijų lėšų grąžinimo įtaką. Suaktyvėjo prekyba vasaros sezoninėmis prekėmis, tarp kurių ypač paklausios irklentės ir baseinai. Fiksuojame ne tik sporto, laisvalaikio, turizmo, bet ir buitinės technikos prekių pardavimų augimą“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Jis pastebi, kad pardavimų šuolis šiandien nėra toks milžiniškas kaip balandžio mėnesį, kuomet gyventojus pasiekė pirmosios lėšos, skirtos pensijų kaupimui. „Tuomet gyventojai įsigijo ilgai planuotus didesnius pirkinius. Natūralu, kad antroji pardavimų banga šiek tiek mažesnė, tačiau išlieka reikšminga ir yra matoma“, – teigia N. Mikalajūnas.
Didžiausių pirkėjų srautų praėjusį savaitgalį „Pigu.lt“ sulaukė šios prekių kategorijos: namų apyvokos prekės, smulki buitinė technika, sporto, laisvalaikio ir turizmo prekės, elektronikos priedai bei kosmetika.
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„Prekybos augimui iš anksto ruošėsi daugelis mūsų e. prekybos centre dirbančių pardavėjų – formavome gerus ir konkurencingus produktų kainų pasiūlymus, pasirūpinome, kad prekės kuo greičiau pasiektų klientus“, – sako N. Mikalajūnas.
Anot jo, kaip įprasta daugelį savaitgalį internetu užsakytų prekių pirkėjai rinkosi dar tą pačią ar kitą dieną atsiimti „Pigu.lt“ fizinėse parduotuvėse.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Klientai pasiūlymus e. platformose per metus peržiūri virš 500 milijonų kartų.