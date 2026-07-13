Kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius savaitgalį „Facebook“ paskyroje pasidalijo ekrano nuotrauka, kurioje matyti aptariamos žinutės tekstas:
„07.11–12 d. Atl. lasisos file TIK 11,49/kg. Su Lidl Plus kuponu: -40% atr. svaros prekems ir 2+1 popier. ranksluosciams.“
Taip pat tekste įterpta nuoroda, kurią paspaudus galima atsisakyti, kaip galima numanyti, tokių naujienų.
Ūkininkai spaudžiami iš visų pusių: kodėl brangsta maistas ir ką reiškia trąšų krizė?
„Neramūs scameriai“, – įkeltą nuotrauką trumpai pakomentavo M. Pareščius.
Komentaruose ne vienas žmogus teigė taip pat sulaukęs tokios žinutės. Pasitaikė ir toks atvejis, kai buvo pranešta apie šį numerį „kaip šlamštą“.
„Toks įspūdis, kad didelė duomenų bazė paimta jau“, – rašė vienas iš komentatorių.
Kiti pastebėjo sutapimą – esą tą pačią minutę apie nuolaidą lašišai pranešta ir iš „Lidl“ mobiliosios programėlės.
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Portalui Lrytas susisiekus su prekybos tinklo atstovais, paaiškėjo, kad tai – išties ne sukčių darbas.
„Nuoširdžiai atsiprašome dėl sukelto nerimo. Šeštadienį daliai „Lidl“ klientų Lietuvoje siųstose žinutėse dėl žmogiškosios klaidos vietoj siuntėjo pavadinimo „Lidl Plus“ buvo matomas konkretus telefono numeris. Suprantame, kad tai ir žinutėje naudota nuoroda galėjo sukelti pagrįstų abejonių dėl saugumo.
Labai džiaugiamės, kad mūsų klientai yra tokie budrūs, ir dėkojame visiems, kurie apie tai pranešė. Atsižvelgdami į šią situaciją, tiksliname savo komunikacijos procesus, kad ateityje mūsų žinutės būtų visiškai aiškios ir nekeltų jokių dvejonių. Žinutė tikrai buvo siųsta mūsų, tačiau pripažįstame, kad jos išpildymas turėjo būti geresnis“, – rašoma komentare.