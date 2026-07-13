Kaip Eltai nurodė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis, teismas tenkino Europos prokuratūros deleguoto prokuroro Dariaus Karčinsko pareiškimą dėl prašomos kardomosios priemonės – suėmimo – Š. Stepukoniui pratęsimo.
Balandžio viduryje buvęs „Baltcap“ partneris suimtas trijų mėnesių laikotarpiu.
„Ikiteisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti ir pratęsė įtariamajam kardomąją priemonę – suėmimą – 2,5 mėnesių laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo 2026 m. liepos 16 d. iki 2026 m. rugsėjo 1 d.“ – teigė G. Janonis.
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Šis sprendimas per 20 dienų nuo nutarties gavimo gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui.
Nors anksčiau nešiojo apykoję, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) balandį pranešė, kad sugriežtinti kardomąją priemonę Š. Stepukoniui prašoma atsižvelgiant į tai, kad įtariamasis pažeidė anksčiau jam skirto apribojimo – įpareigojimo registruotis policijos įstaigoje – sąlygas.
Š. Stepukonis pirmą kartą buvo sulaikytas daugiau nei prieš dvejus metus – Vilniuje 2024 m. vasarį, vėliau įpareigotas dėvėti apykoję.
Pernai gruodį Š. Stepukoniui kardomoji priemonė, apykojė, buvo pakeista į rašytinį pasižadėjimą neišvykti, jis įpareigotas registruotis policijoje. Asmens dokumentai iš jo buvo paimti jau anksčiau.
Ikiteisminiame tyrime dėl „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo nustatyta, kad be galimo labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, kaip įtariama, buvo padaryta kitų nusikaltimų, tad baudžiamoji byla pasipildė Baudžiamojo kodekso straipsniais.
Tarp jų – dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo įmonėse, iš kurių galimai buvo nusikalstamai pasisavintos lėšos, taip pat pats Š. Stepukonis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikė klaidingus duomenis apie savo pajamas ir turtą, siekdamas išvengti mokesčių.
Atliekant ikiteisminį tyrimą, nustatyta, kad įtariamasis iš anksčiau vadovauto „Baltcap“ fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino.
Tyrimo duomenys rodo, kad iš bendros sumos 5 mln. eurų buvo pralošti Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, 6 mln. eurų buvo nesėkmingai investuoti į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, didžioji dalis pralošta Estijoje esančioje „Olympic Casino“.
Šarūnas StepukonisBaltCapsuėmimas
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