„Gubernija“ vėl atveria duris: Šiaulių dienų svečiai kviečiami į didelio populiarumo sulaukusias nemokamas ekskursijas

Daryklos lankytojų centras „Gubernija HUB“ organizuoja keturias nemokamas ekskursijas, kurių metu net 200 dalyvių galės susipažinti su daryklos istorija, aplankyti autentiškus rūsius bei paragauti čia gaminamų tarptautinį pripažinimą pelniusių nealkoholinių gėrimų.
„Šiemet Šiauliai mini 790-ąjį jubiliejų, todėl visų metų renginių programą kuriame kaip vientisą pasakojimą apie miesto tapatybę, istoriją ir žmones. Per pagrindinius Šiaulių miesto herbo simbolius – jautį, lokį, kunigaikštiškąją kepurę ir Apvaizdos akį – bei Saulės motyvą keliaujame per svarbiausius miesto raidos etapus, kuriuos įprasmina išskirtiniai renginiai. Rugsėjo mėnesį, per Šiaulių dienas, vyksiantis renginių ciklas „Saulės galia. Kunigaikštiškoji kepurė“ kvies pažvelgti į miesto brandos, kūrybinio potencialo ir klestėjimo etapą.
Džiugu, kad prie jubiliejinių metų programos prisideda ne tik kultūros, švietimo ir sporto bendruomenės, įvairios organizacijos, bet ir vietos verslas, kartu kurdami šiauliečiams ir miesto svečiams naujas patirtis bei praturtindami miesto šventę“, – sako Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė.
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Pasak „MV GROUP Production“ lankytojų centrų vadovės Vidmantės Mickevičienės, Šiaulių dienos miesto senbuvei yra kur kas daugiau nei partnerystė su miesto švente – tai galimybė prisidėti prie bendruomenės, su kuria „Gubernijos“ istorija neatsiejamai susijusi jau daugiau kaip 360 metų.
„Praėjusiais metais kartu su miestu minėjome „Gubernijos“ 360 metų jubiliejų, tapome šventės mecenatu ir miestui dovanojome Jazzu koncertą, o šiemet, minint Šiaulių jubiliejų, nusprendėme savo indėlį dar labiau išplėsti – finalinę šventės dieną miestiečiams ir svečiams dovanosime Donato Montvydo bei Gabrielės Vilkickytės koncertus. Juk turime daug bendro – norime ne tik kurti šventinę nuotaiką, bet ir atverti žmonėms mūsų istorines erdves. Todėl kviečiame į nemokamas ekskursijas, kurių metu bus galima iš arčiau pažinti vieną seniausių miesto pramonės paveldo objektų“, – sako V. Mickevičienė.
Proga susipažinti su istoriniu miesto verslu
Praėjusiais metais „Gubernijos“ surengtos nemokamos ekskursijos sulaukė itin didelio susidomėjimo – visos vietos buvo rezervuotos per labai trumpą laiką. Organizatoriai taip pat sulaukė gausybės teigiamų lankytojų atsiliepimų, kurie patvirtino, kad tokios iniciatyvos yra reikalingos ir vertinamos tiek šiauliečių, tiek miesto svečių.
„Praėjusių metų „Šiaulių dienų“ metu organizuotos nemokamos ekskursijos parodė, kad lankytojams itin svarbi galimybė iš arti pažinti vietas, į kurias kasdien patekti nepavyksta. Svečius ypač sužavėjo paslaptingi daryklos rūsiai, autentiška atmosfera ir gyvi, humoro nestokojantys gidų pasakojimai, istorinius faktus bei legendas pavertę įtraukiančiu nuotykiu. Džiaugiamės, kad „Gubernija HUB“ tapo viena ryškiausių miesto šventės kultūrinių stotelių, o lankytojai išsinešė ne tik naujų žinių apie Lietuvos pramonės paveldą, bet ir stiprų bendrystės bei šventės įspūdį“, – sako V. Mickevičienė.
Siekiant patenkinti itin didelį susidomėjimą pramoniniu Šiaulių paveldu ir aludarystės istorija, šiemet „Gubernija“ ekskursijas organizuoja net dvi dienas: rugsėjo 11 ir 12 dienomis. Rugsėjo 11 d. ekskursija organizuojama 18 valandą, o rugsėjo 12 d. – 12, 15 ir 18 valandomis.
Planuojama, kad viena grupė sudarys iki 50 žmonių, tad iš viso sudalyvauti ekskursijose turės galimybę iki 200 asmenų. Jiems visiems būtina registracija. Praėjusiais metais registracija sulaukė didžiulio susidomėjimo – visos vietos buvo rezervuotos vos per kelias valandas nuo registracijos pradžios, tad norintys pasinerti į Lietuvos pramonės istoriją raginami nedelsti ir iš karto registruotis.
Registruotis ekskursijoms galite https://docs.google.com/forms. Užsiregistravusieji į ekskursiją, visą informaciją gaus nurodytu elektroniniu paštu. Siekiant užtikrinti patogų atvykimą, organizatoriai pasirūpins ekskursijų dalyvių transportu iš miesto centro į „Guberniją“ ir atgal.
Nusikels į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus
Ekskursijų dalyviai galės pažvelgti į erdves, kurios kasdien nėra atviros visuomenei, ir išgirsti pasakojimus apie daryklos bei paties miesto raidą. Programos metu lankytojai galės nusileisti į istorinius „Gubernijos“ rūsius, menančius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus. Ši vieta svarbi ne tik daryklos istorijai – lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu čia buvo slepiamos ir platinamos lietuviškos knygos, o rūsiai tapo viena svarbiausių knygnešių veiklos vietų Šiaurės Lietuvoje.
Lankytojai taip pat galės degustuoti darykloje gaminamus nealkoholinius gėrimus. Pasak organizatorių, vis daugiau žmonių renkasi patirtinį turizmą, leidžiantį istoriją pažinti ne tik ją išgirstant, bet ir patiriant per skonį, kvapą bei autentišką aplinką.
Po atnaujinimo duris 2024 m. atvėręs „Gubernija HUB“ yra tapęs svarbia miesto kultūros ir industrinio paveldo erdve. Moderniame, 240 kvadratinių metrų ploto centre įrengtos degustacijų, ekspozicijų ir prekybos erdvės, kuriose lankytojai gali susipažinti su daugiau nei tris su puse šimtmečio siekiančia daryklos istorija.
GubernijaŠiauliainealkoholiniai gėrimai
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